«وندر وومان 1984» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

واصل الجزء الثاني من فيلم «المرأة الخارقة 1984» (وندر وومان 1984) تصدره لإيرادات السينما في أميركا، خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي دون منافسة تذكر. وبلغت الإيرادات ثلاثة ملايين دولار بين يومي الجمعة والأحد، ليصل الإجمالي في الولايات المتحدة وكندا إلى 32.6 مليون دولار. وحقق الفيلم في بقية دول العالم إيرادات بلغت 4.7 ملايين دولار ليصل الإجمالي إلى 98.8 مليون دولار. ورغم تحقيقه لإيرادات إجمالية بلغت 131 مليون دولار، متفوقاً على معظم الأفلام التي عُرضت في ظل جائحة فيروس كورونا، فإن ذلك لا يعوض ميزانية الإنتاج الضخمة البالغة 200 مليون دولار. وجاء في المركز الثاني الجزء الثاني من فيلم «عائلة كرود: عهد جديد» (ذا كرودز: أنيو إيدج) لشركتي يونيفرسال ودريم ووركس، محققاً 1.8 مليون دولار في الأسبوع السابع من عرضه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news