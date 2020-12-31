الأمير الصغير آرتشي: عام جديد سعيد

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

شكر الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان، العاملين الأساسيين، ووجّها رسالة تشجيع للذين عانوا تفشي جائحة فيروس «كورونا» في عام 2020، في أول تدوينة صوتية لهما على منصة «سبوتيفاي».

وتحدث هاري وميغان عن عام 2020، وأمنيات العام الجديد مع المغني إلتون جون، والمنتج والممثل تيلر بيري، وبطلة التنس نعومي أوساكا، وغيرهم من المشاهير والفنانين والكتّاب.

وانتهت الحلقة بظهور مفاجئ لابنهما آرتشي، البالغ من العمر 19 شهراً، الذي قال بمساعدة من والديه «عام جديد سعيد».

وخلال الحلقة، ومدتها 33 دقيقة، شكر الزوجان العاملين في الرعاية الصحية والعاملين على الخطوط الأمامية في مواجهة الجائحة، وغيرهم ممن قدموا التضحيات في عام مليء بالتحديات.

وقالت ميغان: «أقول، بغض النظر عما تلقيه الحياة على كاهلكم، ثقوا بنا عندما نقول الحب ينتصر»، وأضاف هاري: «الحب ينتصر دائماً».

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