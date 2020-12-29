الموت يغيب المخرج والممثل السوري حاتم علي

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

غيب الموت اليوم الثلاثاء، المخرج والممثل السوري حاتم علي بأزمة قلبية في القاهرة، حسب وسائل إعلام مصرية.

ونعى السيناريست المصري عبدالرحيم كمال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الفنان الراحل وقال: «لاحول ولا قوة إلا بالله، وداعاً صديقي وحبيبي الاستاذ حاتم علي المخرج الكبير».

كما نعته الفنانة كارول سماحة والفنانة ريهام عبدالغفور، وآخرون.

وقدم المخرج الراحل عدداً من المسلسلات الشهيرة في الدراما السورية والمصرية، ومنها «الملك فاروق»، و«حجر جهنم»، و«آهو ده اللي صار»، وهو آخر تعاون بينه وبين الكاتب عبدالرحيم كمال.

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