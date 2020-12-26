مهرجان الشيخ زايد يعلن برنامج احتفالات استقبال العام الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، عن برنامج احتفالاته لاستقبال العام الجديد 2021، والتي سيكون من أبرزها عروض الألعاب النارية الضخمة التي ستتواصل لـ 35 دقيقة.

وستسعى الألعاب النارية التي سينظمها المهرجان إلى تحطيم رقمين قياسيين عالميين مسجلين في غينيس للأرقام القياسية، لأكبر عرض للألعاب النارية بشكل خط مستقيم، ولأول مرة في العالم، سيتم استخدام تقنية الـ Girandola في مهرجان الشيخ زايد، من أجل إمتاع الزوار وإدخال السعادة على قلوبهم منذ الدقائق الأولى من العام الجديد.

وسيعيش زوار المهرجان ليلة استثنائية بكل المقاييس، تبدأ احتفالاتها منذ فتح أبواب المهرجان الساعة الثالثة بعد الظهر للجمهور يوم الخميس المقبل، وحتى منتصف الليل واستقبال العام الجديد.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أنها لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد الزوار في هذا اليوم الذي تستعد له استعداداً خاصاً يليق بالمهرجان وزواره ومنزلته العالمية، مشيرة إلى أن جميع فعاليات احتفالات ليلة رأس السنة لهذا العام ستقام ضمن بيئة صحية آمنة تماماً.

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