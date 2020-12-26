عجمان تكشف عن أماكن عروض الألعاب النارية بليلة رأس السنة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان مساء الخميس المقبل، عروض ألعاب نارية، احتفالاً بالسنة الميلادية الجديدة 2021.

وصُمّمت الألعاب النارية لتقدم لوحات فنية، إذ يمكن للجمهور مشاهدة العروض التي ستنطلق من منصتين، الأولى منصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان تنظمها دائرة التنمية السياحية، والثانية منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبروي – الزورا، تنظمها شركة الزورا للتطوير العقاري، ويمكن للجمهور مشاهدتها من مارينا 1.

ويستمر كل عرض خمس دقائق لإضفاء المزيد من البهجة والمرح على المحتفلين بليلة رأس السنة من الزوار والمقيمين في الإمارة.

وقال مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، سعادة صالح محمد الجزيري: «يترقب الجمهور ونزلاء الفنادق العروض التي تشهدها عجمان استقبالاً للعام الجديد، وتشكل هذه العروض دعماً لجميع القطاعات، وخاصة السياحة والفنادق».



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