هاري وميغان يطبخان لإطعام الجائعين

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أعلن الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ماركل، أن مؤسستهما الخيرية الجديدة دخلت في شراكة مع منظمة المطبخ المركزي العالمي، وطباخها الشهير، لإطعام الجائعين في المناطق التي تعرضت لكوارث في أنحاء العالم.

وستنضم مؤسسة هاري وميغان غير الربحية (أرتشويل فاونديشن) إلى الطاهي الشهير خوسيه أندريس، لتشييد سلسلة من مراكز الإغاثة المجتمعية.

وستكون هذه المراكز منشآت دائمة، يمكن فتحها سريعاً للعمل كمطابخ خلال حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية، ويمكن أيضاً أن تكون بمثابة مراكز لتوزيع الطعام، أو مدارس، أو عيادات.

وقال هاري وميغان، في بيان للصحافة، أمس: «صحة مجتمعاتنا تعتمد على قدرتنا على التواصل مع إنسانيتنا المشتركة».

وأضافا: «عندما نفكر في الطاهي أندريس وفريقه المدهش في المطبخ المركزي العالمي، نتذكر أنه حتى في عام من الصعوبات التي لا يمكن تصورها، هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين على استعداد للعمل دون كلل لدعم بعضهم بعضاً».

ومن المقرر افتتاح أول مركز من بين أربعة مراكز في عام 2021 بجزيرة دومينيكا بالبحر الكاريبي، وسيقام المركز الثاني في بورتوريكو.

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