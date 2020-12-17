عارضات «سان لوران» في الصحراء.. بالفستان والكعب العالي

المصدر: باريس - رويترز

لم يكن هناك مشاهدون أو مؤثرون أو مصممو أزياء في عرض بيت أزياء سان لوران لمجموعته من أزياء النساء لصيف 2021.. فقط طائرة مسيرة تلتقط صور عارضات يمشين على كثبان رملية وسط رمال الصحراء ذهبية اللون.

وتتنافس بيوت الأزياء على الفوز بأجمل الأماكن في باريس وأكثرها سحراً لاستضافة عروضها للأزياء، لكن مع إغلاق مثل هذه الأماكن بسبب الجائحة تتنافس بيوت الأزياء حالياً على مواقع خلابة لتقديم عروضها على الإنترنت. وعرض سان لوران أحدث مجموعاته، وهي من تصميم أنتوني فاكاريلو، أول من أمس.

وارتدت عارضات كن يعانين من السير على الرمل بأحذية ذات كعوب عالية، فساتين سهرة، في حين عرضت مجموعة أخرى حللاً رسمية.

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