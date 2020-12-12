«روغ سكوادرون».. جديد سلسلة «ستار وورز»

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

أعلنت «ديزني»، أول من أمس، عن فيلم جديد ضمن سلسلة «ستار وورز» (حرب النجوم) بعنوان «روغ سكوادرون»، ومن المقرر عرضه في أواخر عام 2023، وتتولى إخراجه الأميركية باتي جينكينز. وتدور أحداث الفيلم الجديد في «مستقبل المجرة»، ويضمّ «جيلاً جديداً من طياري الفضاء، الذين سيحصلون على شاراتهم وسيخاطرون بحياتهم»، كما كشفت كاثلين كينيدي رئيسة شركة «لوكاس فيلم»، التي أطلقت ملحمة «ستار وورز» الشهيرة عام 1977، واستحوذت عليها «ديزني».

وقالت كينيدي، خلال عرض تقديمي افتراضي لمستثمري مجموعة ديزني، إن باتي جينكينز التي سيصدر فيلمها «ووندر وومن 1984»، في نهاية الشهر الجاري، ستكون أول امرأة تتولى إخراج فيلم روائي طويل ضمن سلسلة «ستار وورز»، على أن «يُعرض في صالات السينما في عيد الميلاد سنة 2023».

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