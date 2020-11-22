رئيس ديوان ميركل: الكريسماس غير معقول دون الأجداد

المصدر: برلين - د.ب.أ

على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا»، والنقاش حول تشديد الإجراءات، يأمل رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، الاحتفال بعيد الميلاد «الكريسماس» مع العائلة. وقال براون، في تصريحات صحافية أمس: «بالنسبة لي، من غير المعقول ألا يحتفل الأجداد معنا بعيد الميلاد».

وفي الوقت نفسه، ناشد براون المواطنين اتباع العناية الواجبة، وقال: «الأهم من عدد الأشخاص الذين يجتمعون، هو أنك تقلل اختلاطك مسبقاً، وتتأكد من عدم ظهور أي أعراض على أحد».

وذكر براون أن رغبة المستشارية في أن يكون لكل أسرة اتصال بشخص واحد فقط من أسرة أخرى ليست إلزامية، وقال: «إنها ليست قاعدة، لكنها دليل للسلوك، إنه نوع من سلوكيات الشتاء».

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