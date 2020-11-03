نتفليكس تبدأ عرض «ما وراء الطبيعة» الخميس

المصدر: القاهرة - رويترز

تبدأ منصة البث الرقمي نتفليكس، الخميس، عرض حلقات مسلسل «ما وراء الطبيعة» أول عمل مصري من إنتاجها، في خطوة ضمن استراتيجية خدمة البث الرقمي للشرق الأوسط.

والمسلسل مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب المصري أحمد خالد توفيق عن طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل. وبيعت من تلك الكتب التي لاقت الاستحسان أكثر من 15 مليون نسخة.

وقال مدير الأعمال العربية والإفريقية الأصلية لنتفليكس، أحمد الشرقاوي، إن «خطتنا هي الاستثمار في المبدعين العرب والإنتاج العربي والمحتوى العربي. أعلنّا عن أربعة مشاريع إلى جانب (ما وراء الطبيعة)».

ويدور المسلسل حول شخصية رفعت إسماعيل، وهو طبيب ساخر وسريع البديهة، تصبح قناعاته بشأن العالم محل تساؤلات عندما يتعرّض لظواهر غير طبيعية.

وقال المخرج عمرو سلامة، الذي اشترك مع محمد حفظي في إنتاج المسلسل «الروايات، هو ده مشروع كان من مشاريع عمري.. يعني قعدت من وأنا طفل بحبها ومن 2006 اشتريت الحقوق أنا ومحمد حفظي يعني اشترى الحقوق للسلسلة، فمن 2006 وإحنا بنحاول نطلعها للنور وأخيراً ظهرت دلوقت».

وتعرف مصر بأنها «هوليوود الشرق الأوسط» وتنتج أكبر عدد من الأفلام والمسلسلات.

وقال الممثل أحمد أمين الذي يلعب دور بطل المسلسل «فكرة المسؤولية، إحنا على بلاتفورم (منصة) عالمي فالدراما المصرية بتتشاف على مستوى العالم. فدي فرصة مختلفة عن أي فرصة كانت في عمل قبل كده، إن ممكن يكون العمل ده له فانز (معجبين) من مناطق تانية، من دول تانية بيتكلموا لغات تانية بما إن العمل بيتيح فكرة الترجمة والدوبلاج».

وأشارت «نتفليكس» إلى أنها تتوقع الانتهاء من تصوير أكثر من 150 عملاً فنياً بحلول نهاية العام، وإنها ستعرض المزيد من الأعمال الأصلية كل ثلاثة أشهر من 2021 مقارنة بعام 2020.

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