احتفالات مهرجان الأضواء.. من نافورة النخلة حتى القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتفل دبي بمهرجان الأضواء (ديوالي) بمجموعة من الفعاليات والأنشطة لسكان المدينة وزوارها من جميع الجنسيات، والتي تتنوع بين العروض الترفيهية والترويجية.

ويعد «ديوالي» أحد أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي للفعاليات في دبي، حيث تضاء مختلف الأحياء ومراكز التسوق والمعالم الرئيسة في المدينة بألوان مبهجة مع الاحتفال السنوي بهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تسلط احتفالات مهرجان ديوالي السنوية في دبي الضوء على التنوع الموجود في المدينة، وتسهم في نشر البهجة وتعزيز الترابط بين أفراد العائلة»، مشيراً إلى أن مهرجان الأضواء يقدم هذا العام العديد من العروض الترويجية والأنشطة والعروض الترفيهية لهذا العام.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول احتفالين بالمناسبة، إذ يقدم عرضين يحملان طابع بوليوود في إطار عرض تخيل الشهير. وتحتفل القرية العالمية بالمهرجان، إذ يسلط الجناح الهندي الضوء على العادات والتقاليد والثقافة والأطعمة الهندية. وتنضم «ذا بوينت» في نخلة جميرا إلى احتفالات مهرجان الأضواء لهذا العام، من خلال عرض تقدمه نافورة النخلة، أكبر نافورة راقصة في العالم، وعرض ألعاب نارية في 13 الجاري.

وتتزامن احتفالات «ديوالي» لهذا العام مع أسبوع دبي للتصميم، الذي يتيح لمن يحتفلون بالمهرجان، وكذلك سكان دبي وزوارها، فرصة استكشاف عدد من أفضل التصاميم المعاصرة على مستوى المنطقة.

وترحب «السيف»، وجهة التسوق والترفيه على ضفاف خور دبي، بسكان المدينة وزوارها إلى نسختها الخاصة من مهرجان الأضواء من 12 - 21 الجاري.

واحتفالاً بالمهرجان تقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات عدداً من العروض الترويجية الخاصة حتى 21 الجاري.

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