«القرية العالمية» تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر حفل افتراضي لموسيقى الروك في العالم

المصدر: ديانا أيوب ■دبي

دخلت القرية العالمية موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أمس، بأكبر حفل اقتراضي لموسيقى الروك في العالم.

واستضافت القرية العالمية، أمس، الحفل على المسرح الرئيس، وتمكنت فرقة الروك الشهيرة «روكن 1000»، وهي من أضخم فرق العالم من جمع 2500 موسيقي ومغنٍّ من 82 دولة، للاحتفال باليوبيل الفضي للقرية العالمية، ووفرت تجربة احتفالية استثنائية للضيوف الحاضرين في القرية العالمية، وللمشاهدين الذين تابعوا الحدث افتراضياً من جميع أنحاء العالم، عبر قناة القرية العالمية على منصة «يوتيوب». ويعتبر هذا الحفل باكورة الفعاليات الخاصة بالموسم 25 للقرية العالمية، ويجسد قوة الروابط الإنسانية والتنوع الثقافي.

وشارك 2500 من محبي موسيقى الروك، من 82 دولة، في فعاليات الحفل الافتراضي الأضخم في العالم، إذ استعرضوا مواهبهم، ونقلوا رسالة الأمل للعالم أجمع، في فرصة من العمر مكنتهم من المشاركة في فعالية بهذا المستوى الضخم على مسرح استثنائي. وستقدم القرية العالمية، في الأسابيع المقبلة، المزيد من الفعاليات المميزة والضخمة، وتوفر تجارب ترفيهية فريدة على مدى 25 أسبوعاً من المغامرات الممتعة. وقد تم تنظيم الحفل، بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية، و«طيران الإمارات»، وفندق جميرا بيتش.

يذكر أن ما يميز القرية العالمية هو توفير تجارب ترفيهية استثنائية، عبر جمع ثقافات العالم على مساحة واحدة في دبي. وقد استطاعت هذه الوجهة العالمية إثبات مكانتها الرائدة، عبر تنظيم هذا الحفل، الذي اعتبر بمثابة حدث عالمي فريد، يتجاوز الحدود الجغرافية، ويحتفي بغنى الثقافة الإنسانية، ليكون صورة مصغرة عن التنوع الثقافي والغنى الإنساني، الذي يصبغ الحياة في الإمارات بشكل عام.

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