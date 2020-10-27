القرية العالمية في يومها الأول.. عاصفة ورق فضي وعالم من الروائع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، ضيوفها في افتتاح موسمها الخامس والعشرين، والذي يمتد لـ25 أسبوعاً، احتفالاً باليوبيل الفضي. وتنطلق فعاليات الوجهة العالمية في موسم حافل بالمفآجات الفريدة في أجواء مليئة بالمتعة والإثارة، تجمع العالم في بيئة عائلية ترفيهية وعلى مساحة خارجية ضخمة ومفتوحة في الهواء الطلق.

واستقبلت القرية العالمية ضيوفها بعاصفة من نثارة الورق الفضي اللون احتفالاً ببداية موسم اليوبيل الفضي، تعزيزاً لأجواء الاحتفالات وتفاؤلاً بموسم مليء بأجواء ترفيهية وعالم من الروائع. وعكست الأجواء الاحتفالية رسالة القرية العالمية في مد الجسور بين الحضارات وجمع الثقافات العالمية في مكان واحد، وتوفير تجارب ترفيهية تحاكي ألوان العالم وتجسد غنى الثقافة الإنسانية في المأكل والملبس والموسيقى والحرف اليدوية والمنتجات الفريدة، وغيرها من الملامح التي تشكل مجموعة العادات والتقاليد لكل ثقافة.

وتستعد الوجهة الرائدة لتنظيم حفل موسيقي عالمي هو الأول من نوعه على الإطلاق في 30 أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح موسم اليوبيل الفضي، تحييه الفرقة العالمية المتخصصة في موسيقى الروك «روكن 1000 - Rockin’1000». وسيشهد الحفل مشاركة 2500 من الفنانين والموسيقيين افتراضياً من أكثر من 80 دولة، تجسيداً لقوة الروابط الإنسانية والتنوع الثقافي، حيث سيتم عرضها على المسرح الرئيس للقرية العالمية، وبثها مباشرةً عبر صفحة القرية العالمية الرسمية على «يوتيوب». ويعتبر هذا الحفل باكورة فعاليات الموسم الـ25 التي سيستمتع بها الضيوف على امتداد 176 يوماً.

عكست الأجواء الاحتفالية رسالة القرية العالمية في مد الجسور بين الحضارات وجمع الثقافات العالمية في مكان واحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news