رئيس الشرطة الألمانية: الثوم يحقق التباعد الاجتماعي

المصدر: برلين - د.ب.أ

ناشد رئيس الشرطة الاتحادية في ألمانيا، ديتر رومان، العاملين بالشرطة حماية أنفسهم بشكل أفضل من الإصابة بفيروس «كورونا»، في ظل تزايد عدد الإصابات بالآونة الأخيرة. وقال رومان مازحاً: «عليكم بتناول ثلاث فصوص من الثوم يومياً، فهذا لا يساعد في مكافحة فيروس (كورونا) بشكل مباشر، لكنه يضمن عدم اقتراب أحد منك أكثر من اللازم»، وأضاف رومان، في رسالة بالفيديو إلى ضباط الشرطة، أول من أمس، أن هناك 136 موظفاً ثبتت إصابتهم بالفيروس أخيراً، وأشار إلى أن 1574 من ضباط الشرطة الاتحادية يخضعون حالياً للحجر الصحي إجراء احترازياً، وشدد على أن العاملين بالشرطة الاتحادية لديهم واجب بالبقاء أصحاء، مناشداً العاملين معه بالقول: «تجنبوا العدوى، أيضاً بسبب العواقب المحتملة على المدى البعيد».

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