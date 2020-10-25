القرية العالمية: عالم من الروائع يفتح بواباته اليوم

المصدر: ديانا أيوب - دبي

عالم من الروائع والترفيه والثقافة في الهواء الطلق، يفتح بواباته الواسعة اليوم، مع انطلاقة الموسم الـ25 للقرية العالمية في دبي، الذي يمتد على 25 أسبوعاً احتفالاً بذكرى اليوبيل الفضي.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «حرصنا، خلال الأشهر الماضية، على العمل المتواصل لتقديم موسم استثنائي بكل المعايير لإسعاد ضيوفنا، وأثبتت القرية العالمية على مدى ربع قرن شعبيتها الكبيرة بين المقيمين في الإمارات وخارجها، وغدت الوجهة المفضلة للملايين منهم في كل موسم».

وأضاف: «سعداء بافتتاح بواباتنا أمام الضيوف والعالم احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وندعو جميع محبّي القرية العالمية إلى الانضمام إلينا والاحتفال معنا، ونفتخر بجميع الجهود التي يقدمها شركاؤنا وجميع العاملين معنا، وحتى ضيوفنا، والتي لعبت دوراً كبيراً في تمكيننا من تقديم موسمنا والانطلاق ببرامجنا».

وأكمل أنوهي: «نفتخر بروح الفريق الواحد التي عمل بها فريقنا في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، تطلعاً لاستقبال ضيوفنا وتوفير تجارب استثنائية لهم، إذ يعد الموسم الـ25 علامة فارقة في تاريخنا، ونحن على ثقة بالأثر الكبير الذي سيتركه في ذاكرة الجميع من خلال التجارب التي سنقدمها لضيوفنا والبرامج الترفيهية التي في جعبتنا لهم».

وتَعِد القرية العالمية ضيوفها بموسم حافل بالاستكشافات المميزة لأروع كنوز العالم وثقافاته الغنية، التي يصل عددها إلى 78 ثقافة، متمثلة في 26 جناحاً، يتألق كل منها بمحاله التي تقدّم الحرف والمشغولات اليدوية والمنتجات الأصيلة والنكهات الفريدة، إضافة إلى العروض الثقافية المفضلة لدى ضيوف الوجهة، ويعد جناحا روسيا، وكمبوديا وفيتنام، أحدث الإضافات لهذا الموسم في القرية العالمية.

«صدّق أو لا تصدق!»

بعد النجاح الذي حققه متحف ريبليز «صدّق أو لا تصدّق!» في انطلاقته الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الموسم الماضي، تعود الوجهة الترفيهية والتعليمية مجدداً هذا الموسم مع مجموعة من الغرائب والعجائب الطبيعية، والعلمية والفنية، وحتى البشرية، خلال ست صالات عرض فريدة.

وتتألق مدينة الملاهي «كرنفال» هذا الموسم بالعديد من الجولات والتجارب المثيرة والشيقة التي ستدهش الضيوف.

وتقدم القرية عروضاً ترفيهية وتجارب جديدة ستترك أجمل الذكريات لجميع الأعمار، ويمكن لضيوف الوجهة الاستمتاع بمشاهدة عروض جديدة، أنتجها فريق الترفيه في القرية العالمية، أثناء جلوسهم على المقاعد الجديدة التي أضيفت أمام المسرح الرئيس، ويضم جدول العروض لهذا الموسم عرض «آخر الصيحات» لفريق آربان كرو، الذي يقدّم أقوى الحركات الأكروباتية والحيل الاستعراضية المثيرة.

وسيكون الضيوف من محبّي العروض العصرية على موعد مع «ستريت جام»، الذي يقدّم مجموعة من الأغاني العصرية على إيقاع الرقصات السريعة. كما تقدّم القرية عرض «أوتو آنجيلز» المستوحى من سبعينات القرن الماضي، الذي سيرسم الابتسامة على وجوه الزوار بتصاميم ورقصات مميزة. وتضم الروزنامة الترفيهية أيضاً عرض «سلامبر تيلز» الذي سيأخذ الضيوف في رحلة سحرية مبنية على مخيلة الأطفال، وحكايا شهرزاد في قصص ألف ليلة وليلة.

مسرح

سيكون ضيوف القرية العالمية من الصغار على موعد مع أجمل الأوقات في مسرح الصغار، الذي سيقدّم باقة من عروض شخصياتهم الكرتونية المحببة والجديدة، مثل «بيتر رابيت» و«أكتوناتس» و«كير بيرز»، علاوة على شخصيات «تشوتا بيم» و«بي جي ماسكس» و«بين آند هولي» في القرية العالمية.

ويستمر الترفيه في هذا الموسم مع مجموعة من أكثر العروض المتجولة تألقاً في تاريخ الوجهة، التي تضم عرض «عامود الإنارة الحيّ» و«صاروخ الريترو» و«فرسان القرية العالمية» و«النغمات المتدحرجة»، التي تنضم إلى باقة العروض المتجولة التي يعشقها ضيوف القرية، مثل «الرجل في البرميل» و «سوبر هيلبفول هيروز» و«الغوريلا في القفص» و«النعامة أوللي».

وتقدّم القرية العالمية، طوال موسم اليوبيل الفضي، تجارب تسوّق عالمية، وباقة من العروض، وتبدأ الاحتفالات بالحفل الرسمي للموسم الـ25 في 30 الجاري، وتقدمه فرقة «روكين 1000»، أكبر فرقة متخصصة في موسيقى الروك بالعالم تحت عنوان «الحفلة العالمية»، وسيتم تقديم الحفل الافتراضي الذي يشارك به 2500 موسيقي ومغنٍّ من أكثر من 80 دولة، من خلال شاشات المسرح الرئيس العملاقة في القرية، وبثّها مباشرة من خلال صفحة اليوتيوب الرسمية للوجهة، حتى يتمكن المعجبون من متابعة هذا الحفل في جميع أرجاء العالم.

مزيد من الراحة.. والسلامة

أعلنت القرية العالمية أنها ستستقبل ضيوفها بمزيد من الراحة وإجراءات السلامة لضمان قضائهم أجمل الأوقات، مشيرة إلى أنه ستطبق سياسات التباعد الاجتماعي في جميع مرافق الوجهة، كما أضيفت مقاعد متباعدة أمام المسرح الرئيس لضمان تطبيق السياسات بشكلٍ سهل. ويجب على جميع الضيوف وفرق العمل في القرية العالمية ارتداء كمامات الوجه طوال الوقت، إضافةً إلى توزيع الكمامات المجانية للضيوف الصغار، والتي تتمتع برسومات مرحة وألوان مميزة تبث السعادة بين الأطفال أثناء إرتدائها للاستمتاع بأوقاتهم. وأضيفت ممرات للمسح الحراري عند جميع مداخل القرية العالمية، وأكثر من 600 محطة لتعقيم اليدين منتشرة في أرجاء الوجهة.

78 ثقافة من حول العالم، بين جنبات 26 جناحاً متنوعاً.

حرف ومشغولات يدوية ومنتجات أصيلة ونكهات تضمها الوجهة.

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