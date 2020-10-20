جورج كلوني: هوليوود نبذتني بعد فشل «باتمان» 1997

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

قال الممثل الأميركي جورج كلوني إن هوليوود نبذته بعدما فشل فيلمه باتمان آند روبن عام 1997. وأوضح كلوني (59 عاماً) أن هذا الفيلم كاد يدمر مسيرته الفنية. وقال «لقد رفض مخرجو هوليوود العمل معي في أعقاب إخفاق الفيلم». وقام ببطولة الفيلم بجانب كلوني كل من أرنولد شوازنيغر وأليشيا سيلفرستون وأوما ثورمان. وقال كلوني في حوار مع صحيفة «ذا صن» إنه يعتقد أن حظوظه تبدلت عندما عمل مع المخرج ستيفن سودربرج في فيلم «آوت أوف سايت» مع الممثلة والمغنية جينفر لوبيز عام 1998.

وأضاف «ستيفن كان قد أخرج عدداً من الأفلام التي لم تلقَ نجاحاً، وأنا كنت قد أخفقت في فيلم باتمان وروبن. كلانا كان في حاجة للنجاح».

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