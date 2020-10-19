جورج كلوني: هوليوود نبذتي بعد إخفاق فيلم باتمان 1997

المصدر: لوس انجلوس- د ب ا

قال الممثل الأميركي جورج كلوني إن هوليوود نبذته بعدما أخفق فيلمه باتمان اند روبن عام 1997. وأوضح جورج/ 59 عاما/ أن هذا الفيلم كاد أن يدمر مسيرته الفنية. وقال كلوني " لقد رفض مخرجو هوليوود العمل معي في أعقاب إخفاق الفيلم". وقام ببطولة الفيلم بجانب كلوني كل من أرنولد شوازنيجر وأليشيا سيلفرستون وأوما ثورمان.

وقال كلوني في حوار مع صحيفة ذا صن إنه يعتقد أن حظوظه تبدلت عندما عمل مع المخرج ستيفن سودربرج في فيلم " اوت اوف سايت" مع الممثلة والمغنية جينفر لوبيز عام 1998.

وأضاف" ستيفن كان قد أخرج عددا من الأفلام التي لم تلق نجاحا وأنا كنت قد أخفقت في فيلم باتمان وروبن، كلانا كان في حاجة للنجاح". ويذكر أن كلوني اشتهر بدوره في المسلسل الشهير " إي ار" حيث شارك في بطولته من عام 1994 حتى 1999.

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