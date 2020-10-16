أين تذهب.. تراسات مطاعم دبي تفتح أبوابها للاستمتاع بأجواء الشتاء

بدأت تراسات المطاعم في أفخم مناطق دبي باستقبال ضيوفها من جديد معلنةً بدء موسم الشتاء في شهر أكتوبر الجاري، وسط إقبال كبير على التجارب والإطلالات المميزة.

وكشف مطعم أتيليه دي جويل روبوشون عن افتتاح تراسه هذا الأسبوع في قلب مركز دبي المالي العالمي، حيث يقدم أفضل أطباقه ويرتقي بمستوى الخدمات لتلبية تطلعات الجيل الجديد من الذواقة وسط أجوائه المريحة. ويوفر التراس الفسيح إطلالات خلابة على أفق مدينة دبي، ليستمتع روداه بغداء عمل أو وجبة عشاء مع الأصدقاء في الهواء الطلق.

كما أعلن مطعم هوتونج عن افتتاح التراس الخارجي الخاص به هذا الأسبوع، حيث يقدّم وجهة مثالية للاستمتاع بوجبة شهية وتذوق النكهات المميزة الحاصلة على جوائز، والأطباق والكوكتيلات المميزة. ويدعو مطعم هوتنج زواره إلى زيارة تراسه الخارجي الفسيح والاستمتاع مع أحبائهم بوجبة فاخرة.

وأعلن مطعم تري هاوس، الوجهة الحضرية المميزة على سطح فندق تاج دبي، عن إزالة خيمة جرين هاوس في منتصف شهر أكتوبر الجاري للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والإطلالات المميزة على برج خليفة ووسط مدينة دبي. ويدعو المطعم زوّاره للاستمتاع بسلسلة من الأمسيات الفاخرة بما في ذلك أمسيات كوموريبي، وقائمة طعام عرض الساعة السعيدة.

بطرازه المتوسطي الساحر، يرحب باروس بزوّاره للاستمتاع بالمطعم والمسبح الخاص به على السطح، حيث يتميز بواحدة من أروع الإطلالات البانورامية على أفق دبي، من أبرزها مرسى دبي وبرج العرب وبرج خليفة ومضمار الإمارات للجولف والخليج العربي.

ويعيد منتجع «ون آند أونلي رويال ميراج» مطعم طاجين وذا كورتياردز المشهورين فتح أبوابهما للموسم بأجواء مغربية استثنائية ومساحات جلوس تقليدية على طراز المجلس بين أحضان كهوف توفر لك أجواء من الخصوصية.

ويوفّر مطعم واستراحة 101 الكائن فوق سطح المياه وجهةً لا يعلى عليها للاستمتاع بتجربة طعام حصرية في الهواء الطلق برفقة الأصدقاء، أو التلذذ بعشاء فاخر في عرض البحر يتولّى إعداده الشيف يانيك ألينو الحائز على نجوم ميشلان.

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