10 فتوح طبية متوقعة في 2021

المصدر: برلين - د.ب.أ

تشكّل مجموعة من التطورات على الساحة الطبية، مثل علاج وراثي مبتكر لاضطرابات الدم، وفئة جديدة من عقاقير علاج التليّف الكيسي، وتوسعة قدرات التطبيب عن بُعْد، بعض الفتوح الطبية التي سيكون من شأنها تعزيز معدلات الشفاء، وتطوير قدرات الرعاية الصحية، خلال العام المقبل، وفقاً لفريق من الأطباء والباحثين من المستشفى الأميركي (كليفلاند كلينك). وأعلن المستشفى، بالتزامن مع الدورة الـ18 من مؤتمر قمة الابتكار الطبي لعام 2020، ما اعتبره أهمّ 10 فتوح طبية لعام 2021. واختيرت قائمة التقنيات المتقدمة من قبل لجنة من الخبراء المختصّين في «كليفلاند كلينك». وهنا قائمة بالفتوح الطبية الـ10 الأهم المتوقعة للعام المقبل، مرتبة بحسب الأهمية:

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