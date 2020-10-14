صقر نادر يحطم الرقم القياسي بمبلغ كبير في السعودية

المصدر: الرياض - رويترز

في أضخم عملية بيع من نوعها على الإطلاق، زاد سعر صقر صغير في السعودية عن 170 ألف دولار في مزاد سنوي ينعقد على مدار 45 يوماً للطير الجارح ذي المكانة المرموقة في دول الخليج.

وقال منظمو المزاد في نادي الصقور السعودي في بيان، إن الطائر بيع أمس الثلاثاء بـ650 ألف ريال سعودي (173 ألف دولار) بسبب سماته الفريدة وندرته.

ووصف النادي البيع بأنه الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم لطائر من سلالة الشاهين الصغيرة.

وتمثل الصقارة، وهي تقليد تربية الصقور وتدريبها على الصيد، جزءاً مهماً من التراث الثقافي الصحراوي في السعودية والدول المجاورة يعود لآلاف السنين.

ويمكن أن تتجاوز سرعة الصقور 300 كيلومتر في الساعة، لكنها أصبحت باعتراف دولي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.

وأوضح النادي أن الصقر الذي يبلغ وزنه 1.1 كيلوغرام، تم اصطياده في البرية بحفر الباطن شمال شرق السعودية.

وبدأ المزاد في الثالث من أكتوبر الجاري ويمتد حتى 15 نوفمبر المقبل، وينظمه نادي الصقور السعودي الذي تأسس عام 2017 بدعم من الحكومة بهدف الحفاظ على النشاط الذي يمثل تراثاً قديماً للبلاد.

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