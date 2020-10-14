«دبي للتسوّق».. 6 أسابيع من المرح والترفيه العائلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود مهرجان دبي للتسوّق في دورته الـ26 من 17 ديسمبر 2020 إلى 30 يناير 2021، ليقدم أكثر من ستة أسابيع من المرح والترفيه العائلي والحفلات الموسيقية المباشرة والأسواق الفريدة من نوعها والأعمال الفنية المتميزة والعروض المسرحية، إلى جانب العروض الترويجية الجذابة وفرص الفوز بالجوائز القيمة للجميع. وستبدأ فعاليات دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قبل أسبوع من الموعد المعتاد، لتتمكن العائلات من الاستفادة من العطلة المدرسية وإجازة الأعياد وموسم مبيعات نهاية العام الذي يبدأ في 26 ديسمبر بدبي. وستنطلق سلسلة الفعاليات المتميزة مع حفل افتتاح مميز خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم 17 ديسمبر، الذي يعدّ انطلاقةً مثالية لمجموعة مذهلة من الفعاليات، بما في ذلك حفلات موسيقية يقدمها أشهر نجوم الموسيقى العالميين، وعروض الألعاب النارية والأضواء وأنشطة وعروض ترفيهية داخل مراكز التسوّق تقدمها أشهر العلامات الرائدة في قطاع التجزئة، إضافة إلى احتفالات متميزة خاصة بليلة رأس السنة. وتشمل قائمة الفعاليات أيضاً سحوبات ضخمة مع فرص فوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وغيرها الكثير. ويشكل المهرجان حدثاً سنوياً يناسب العائلات من مختلف الجنسيات، حيث تحافظ مراكز التسوّق ووجهات الفعاليات المشاركة على اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة، بما يتماشى مع الإرشادات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

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