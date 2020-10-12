حديقة أم الإمارات تعيد افتتاح النوافير التفاعلية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعادت حديقة أم الإمارات في أبوظبي، أمس، افتتاح منطقة النوافير التفاعلية وجولات القطار مجدداً أمام الزوار، ويمكن للجميع من عمر عامين الاستمتاع بتجربة النوافير التفاعلية، بقدرة استيعابية تبلغ 30 شخصاً في آن واحد.

وكشفت حديقة أم الإمارات أنها تستعد قريباً لإعادة افتتاح حظيرة الحيوانات التي تضم عدداً من الحيوانات المختلفة، بما في ذلك الإبل والماعز والخيل وغيرها، لتكون متاحة للزوار من مختلف الأعمار لزيارتها والتفاعل معها وإطعامها. وكانت حديقة أم الإمارات قد أعادت افتتاح أبوابها في يوليو الماضي، متخذة جملة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، بما في ذلك تحديد الطاقة الاستيعابية، وتركيب الكاميرات الحرارية، وتزويد مدخل الحديقة ببوابات للتعقيم، داعية الزوار إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات، للاستمتاع بتجربة آمنة في الحديقة.

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