تحدي دبي للياقة يعود بنشاطات جديدة وأعلى معايير السلامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود تحدي دبي للياقة، المبادرة الرياضية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بدورته الرابعة من 30 أكتوبر الجاري إلى 28 نوفمبر المقبل، ليعزز مفهوم الصحة، ويبثّ الحماس في كل أرجاء دبي، ويجمع سكانها وزوارها حول الرياضة.

ويتضمن برنامج هذا العام مزيجاً من الفعاليات الافتراضية والأنشطة التي تنظم في أماكن متنوعة، بما فيها الصالات الرياضية، وكذلك في الهواء الطلق، مع الأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير السلامة، وإجراءات التباعد الاجتماعي لضمان التواصل مع المشاركين، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة بشكل يومي لـ30 دقيقة على مدار 30 يوماً.

وتقام على مدار شهر كامل مجموعة من الفعاليات والتمارين الرياضية وبرامج الصحة والتوعية، والجلسات الافتراضية التي تتيح للجميع ممارسة الأنشطة الرياضية يومياً. ويدعو تحدي دبي للياقة كل سكان المدينة للمشاركة في الأنشطة الرياضية، وكذلك استكشاف هوايات جديدة تسهم في تعزيز صحتهم، بغضّ النظر عن العمر أو القدرات أو الاهتمامات أو مستويات اللياقة أو المواقع المفضّلة لكلّ مشارك.

يشار إلى أنّ سلامة سكان وزوار المدينة، تبقى أهمّ أولويات تحدي دبي للياقة، وستقام كل الفعاليات والأنشطة ضمن إطار الالتزام التام بإرشادات الصحة والسلامة، التي حدّدتها السلطات الرسمية المختصة.

فعاليات افتراضية، وأنشطة تنظم في أماكن متنوعة، وبالهواء الطلق.

الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بما فيها التباعد الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news