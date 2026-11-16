مؤسسة دبي للمرأة تنظم «صحتك تبدأ بوعيك»

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية وجودة الحياة لدى المرأة، وتزويدها بالمعارف والأدوات التي تساعدها على التعامل مع متطلبات الحياة اليومية، وتحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، نظّمت مؤسسة دبي للمرأة ورشة عمل بعنوان «صحتك تبدأ بوعيك»، بمشاركة عدد من موظفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تناولت الورشة - التي قدمتها خبيرة علم النفس الإيجابي ومديرة مؤسسة نادية المهيري لاستشارات جودة الحياة، نادية المهيري - عدداً من الموضوعات المرتبطة بالوعي بالذات، وأهمية فهم العلاقة بين الأفكار والمشاعر وانعكاساتها على نظرة الإنسان إلى المواقف المختلفة وطريقة تعامله معها.

وتطرقت إلى أهمية التعرف إلى العوامل التي تؤثر في الحالة النفسية، وكيفية التعامل مع المواقف والتحديات اليومية، إلى جانب مجموعة من الأساليب العملية التي تساعد على التعامل معها بوعي وهدوء.

واستعرضت عدداً من العادات اليومية التي تسهم في الحفاظ على الصحة وجودة الحياة، من بينها الاهتمام بالنوم والتغذية وممارسة الحركة والحرص على العلاقات الاجتماعية، كما تضمنت أنشطة تطبيقية ساعدت المشاركات على تحديد خطوات عملية للاستفادة مما تناولته الورشة في حياتهن اليومية.

وتأتي الورشة ضمن أنشطة مؤسسة دبي للمرأة التي تتناول موضوعات متنوعة في المجالات النفسية والاجتماعية والمهنية، وتتيح للمرأة فرصاً للتعلم والتفاعل والاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يدعم تطورها الشخصي والمهني. وفي هذا الإطار، تولي المؤسسة أهمية لبناء شراكات فاعلة مع الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز تكامل الجهود وتبادل الخبرات، ويوسع نطاق الاستفادة من المبادرات والأنشطة التي تنظمها، ويدعم دور المرأة في الاضطلاع بمسؤولياتها، والإسهام في مختلف مجالات التنمية.