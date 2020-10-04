كلينت إيستوود يعود بفيلم «كراي ماتشو»

المصدر: لوس أنجلوس- أ.ف.ب

يحضّر النجم كلينت إيستوود (90 عاماً)، لإخراج فيلم جديد بعنوان «كراي ماتشو» سيشارك فيه أيضاً بدور تمثيلي، كما أعلنت وسائل إعلام أميركية متخصصة، أول من أمس.

ومازالت تواريخ انطلاق التصوير أو بدء العرض في الصالات غير معروفة، إلا أن إيستوود بدأ استكشاف مواقع للتصوير، حسب موقع «ديدلاين» الذي أورد المعلومة.

سيناريو فيلم «كراي ماتشو» الذي لم يحصل رسمياً بعد على موافقة شركة «وورنر براذرز» المنتجة، من تأليف ن. ريتشارد ناش، مؤلف قصة تحمل العنوان عينه في السبعينات، بمشاركة نك شينك كاتب السيناريو الذي تعاون مع كلينت إيستوود في فيلمي «غران تورينو» (2008)، و«ذي ميول» (2018).

وتدور قصة الفيلم حول نجم سابق في رياضة الروديو ومربي خيل حالياً، يوافق على مهمة يوكلها إليه أحد مديريه السابقين وتقضي بالتوجه إلى المكسيك لخطف ابن هذا الأخير المقيم مع والدته المدمنة على الكحول، وإعادته إلى والده في تكساس على الجانب الآخر من الحدود.

وذكرت وسائل إعلام في هوليوود أن أرنولد شوارزينيغر كان يعتزم العودة إلى السينما في 2011 بعد نهاية مهماته في منصب حاكم لولاية كاليفورنيا من خلال بطولة فيلم «كراي ماتشو»، غير أن المشروع أجهض حينها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news