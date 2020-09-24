عروض ترويجية وفعاليات ترفيهية بدبي احتفالاً باليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشكل اليوم الوطني السعودي مناسبةً للاحتفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشارك سكّان دبي أجواء السعادة والبهجة مع مواطني المملكة العربية السعودية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية وتجارب التسوق التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة.



ويمكن للعائلات ومجموعات الأصدقاء الراغبين بالاحتفال بهذه المناسبة اختيار الهدايا التي تناسب أذواقهم والاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات والأنشطة المليئة بالمرح في مختلف المتاجر ومراكز التسوق والمعالم والوجهات الشهيرة في دبي.



التخفيضات والعروض الترويجية

- تقدم علامة باث آند بودي ووركس عروضاً ترويجية على عددٍ من أشهر منتجاتها وأكثرها رواجاً بين المتسوقين خلال اليوم الوطني السعودي وما بعده، ويمكن للمتسوقين في جميع فروع العلامة بدبي اقتناء منتجات العناية بالجسم مقابل 25 درهماً إماراتياً، والشموع الفاخرة مقابل 49 درهماً إماراتياً وصابون اليدين مقابل 15 درهماً إماراتياً، ويستمر العرض حتى 5 أكتوبر.

- يُقدم متجر الإكسسوارات الشهير كليرز عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً بمختلف فروعه في دبي. ويغطي العرض المنتجات الأقل سعراً وهو متاح اليوم الموافق 24 سبتمبر.

- تقدّم علامة جستيس، المتخصصة في الأزياء الخاصة بالفتيات، عرضاً ترويجياً مميزاً في متاجرها بدبي مول ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف. ويمكن للمتسوقين حتى يوم 29 سبتمبر، الاستفادة من عرض اشتر قطعتين واحصل على الأخرى مجاناً، والذي يشمل كامل تشكيلة العلامة من الإكسسوارات العصرية الرائجة، بما فيها المجوهرات واكسسوارات الشعر وغيرها الكثير.

- يمكن للمتسوقين اختيار ما يحلو لهم من إطارات النظارات والنظارات الشمسية لدى جميع فروع علامتي فيجن إكسبرس وسولارس في دبي، والتي تقدم عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، ويشمل العرض تشكيلة واسعة من إطارات النظارات والنظارات الشمسية، ويستمر حتى 28 سبتمبر.

- تقدم متاجر مكياجي في مركز بن سوقات، ومول الإمارات، والعربي سنتر، وسيتي سنتر مردف، تشكيلة من الهدايا المجانية والعروض الترويجية للمتسوقين عند شراء أكثر من منتج، بما في ذلك عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، حصرياً خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة.

- تقدّم علامة آرو مجموعة من العروض الترويجية المميزة في متاجرها بدبي احتفالاً باليوم الوطني للملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمتسوقين في متاجر آرو في الواحة مول الحصول على تخفيضات تبدأ من 30 وحتى 70 بالمئة على مجموعة مختارة من القطع، وتخفيضات تبدأ من 25 وحتى 50 بالمئة على مجموعة مختارة من المنتجات بمتاجرها في ابن بطوطة ومركز برجمان وسيتي سنتر ديرة.

-وتقدم متاجر كولر بلس للأزياء الرجالية تخفيضات جزئية بين 25 و50 بالمئة في متاجرها بمركز برجمان طوال عطلة نهاية الأسبوع.

- تقدم متاجر العربية للعود ونخبة العود العديد من العروض الترويجية احتفالاً باليوم الوطني السعودي، وذلك بمتاجرها في العربي سنتر وبرجمان وسيتي سنتر ديرة ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف ودبي مول. وتتيح متاجر العلامة للمتسوقين حتى 26 سبتمبر، فرصة التوفير بنسبة 45 بالمئة على تشكيلة كبيرة من العطور، بالإضافة إلى استرداد مبلغ 50 درهماً إماراتياً عند الشراء بقيمة 500 درهم إماراتي من متاجر العربية للعود. فيما يحصل عملاء نخبة العود على فرصة التوفير بنسبة تصل حتى 75 بالمئة على عطورات تبدأ أسعارها من 90 درهماً إماراتياً فضلاً عن استرداد مبلغ 50 درهماً إماراتياً عند الشراء بقيمة 250 درهماً إماراتياً.

- تقدم علامة نكست عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً على مجموعة مختارة من المنتجات خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، وذلك بمتاجر العلامة في العربي سنتر وبرجمان وسيتي سنتر ديرة ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف ودبي مول.

- تقدم جميع متاجر أمريكان إيجل أوتفترز في دبي عرض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً على مجموعة مُختارة من المنتجات حتى 26 سبتمبر.

- يحصل المتسوقون في متاجر علامة باندورا للمجوهرات على سوار أو قلادة بقيمة 195 درهماً إماراتياً مجاناً عند إنفاق 500 درهم إماراتي في جميع المتاجر التابعة للعلامة بدبي خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة.

- تقدم علامة أزياء الأطفال كارترز تخفيضات كبيرة تبدأ من 25 وحتى 60 بالمئة على عدد من منتجاتها الأكثر شهرة. ويستمر العرض في جميع المتاجر التابعة للعلامة بدبي حتى 26 سبتمبر.

- تتيح علامة سكور برذرز للأزياء الرجالية للمتسوقين إمكانية التوفير بنسبة 25 وحتى 60 بالمئة على تشكيلتها من الأزياء الأنيقة في جميع المتاجر التابعة للعلامة بدبي، ويستمر العرض حتى 26 سبتمبر.

- تقدّم علامة نوتيكا للمتسوقين فرصة التوفير بنسبة 60 بالمئة على جميع منتجاتها وفي جميع فروعها بدبي. ويستمر العرض حتى 26 سبتمبر.

- تطرح علامة ستيڤ مادن للأحذية العديد من العروض الترويجية بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وسيحصل العملاء على تخفيضات بنسبة 25 بالمئة عند شراء حذاء واحد، وبنسبة 35 بالمئة عند شراء حذاءين، وبنسبة 45 بالمئة عند شراء ثلاثة أحذية. ويسري العرض الترويجي على مجموعة مختارة من المنتجات.

- تطرح علامة كارين ميلن عرضاً ترويجياً في جميع متاجرها بدبي خلال اليوم الوطني السعودي، وتتيح لزوارها الاستفادة من تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 75 بالمئة.

- تقدّم علامة جوهرة للمُجوهرات للمتسوقين قلماً فاخراً كهدية مجانية عند الشراء بقيمة 1,000 درهم إماراتي، وسواراً من اللؤلؤ عند إنفاق 2,500 درهم إماراتي، إضافة إلى عقد عيار 18 قيراطاً مجاناً عند إنفاق 5 آلاف درهم إماراتي. ويسري العرض حتى 26 سبتمبر، ولا يشمل المجوهرات ذات السعر الثابت أو المجوهرات الذهبية أو العملات الذهبية أو السبائك أو قطع الألماس.

- تقدم متاجر علامة ريفولي في جميع أنحاء دبي تخفيضات من 25 وحتى 50 بالمئة على جميع الإكسسوارات احتفالاً باليوم الوطني السعودي.



الفعاليات والأنشطة وتشمل ما يلي:

-يرحب السركال أفنيو، وجهة الموضة والثقافة الرائدة في منطقة القوز، بالزوار ضمن مساحة "تماشي" التي تستضيف مجموعة مميزة من الأزياء التقليدية والأعمال الفنية وغيرها.

كما تقدّم الوجهة تشكيلة حصرية من الأزياء الأنيقة المُصممة خصيصاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وسيحصل المتسوقون على خصم بقيمة 750 درهماً إماراتياً عند إنفاق 1,500 درهم إماراتي في المتجر.

ويمكن للزوار استكشاف الفنون العريقة لمنطقة شبه الجزيرة العربية، وكتابة الأحرف الأولى من أسمائهم بخط المسند، فضلاً عن التلذذ بأشهى أصناف القهوة وغيرها من الخيارات الشهية. وتفتح "تماشي" أبوابها من 23 وحتى 30 سبتمبر من الساعة 11 صباحاً وحتى 6 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 3 عصراً حتى 9 مساءً أيام السبت، وتغلق أبوابها أيام الجمعة.

- ترحب كل من سيتي ووك وذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس ولا مير بالمواطنين السعوديين وسكان دبي لاستكشاف مجموعة حصرية من العروض الترويجية على مختلف المنتجات في جميع المتاجر العائلية والوجهات الترفيهية حتى 26 سبتمبر.

- يشهد فندق موڤنبيك جراند البستان دبي عودة السهرات العربية من سبوت لايت يوم 25 سبتمبر. وتناسب الفعالية الشهيرة أذواق الجمهور العربي وسكان دبي ودولة الإمارات من جميع الجنسيات، وتضم حفلات تحييها نخبة واسعة من الفنانين البارزين والصاعدين على حد سواء ضمن بيئة آمنة وصحية تراعي شروط التباعد الاجتماعي.

وتشمل الفعالية أُمسيات فنية لنجوم مميزين مثل زياد برجي ومحمد خيري ونادين شمال، وتبدأ أسعار التذاكر من 500 درهم إماراتي وتشمل وجبة عشاء ومشروباً غازياً.

- يعود نادي الكوميديا الشهير ذا لافتر فاكتوري إلى خشبة المسرح مع عرض "إنفكتد وذ هابنس" الكوميدي الشيّق. ويضم العرض مجموعة من القصص الهزلية الطريفة التي يقدمها نجوم الكوميديا ستيفن كارلن وبيير هولنز وسالي آن-هايوارد، وسيقام في فندق جراند ميلينوم برشا هايتس يوم 24 سبتمبر وفي هيلتون دبي جميرا بيتش يوم 25 سبتمبر. يبلغ سعر التذكرة 160 درهماً إماراتياً، ويبدأ العرض عند الساعة 8.30 مساءً.

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