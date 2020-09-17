حديقة حيوانات العين تعود لإسعاد الزوّار يومياً

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت حديقة الحيوانات في مدينة العين، أنها ستبدأ في استقبال زوّارها بمختلف فئاتهم العمرية بشكل يومي، من اليوم، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن خطتها المتكاملة لتعزيز التدابيرالوقائية.

وتقدم الحديقة لزوارها - من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساء - العديد من التجارب التعليمية والترفيهية والمغامرات المشوّقة التي تضفي السعادة على جميع أفراد العائلة، ومن بينها مشاهدة عرض جوارح الصحراء والببغاوات المقدم تحت إشراف كوادر إماراتية متمرسة في هذا المجال، وغيرها الكثير.

وأكدت الحديقة أنها تسعى في ظل الظروف الراهنة إلى تقديم تجارب متنوعة للعائلات والزوار بمختلف فئاتهم العمرية، والذين يرغبون في اكتشاف الحياة البرية في الهواء الطلق، والتعرف إلى 4000 حيوان في بيئة مطابقة لمواطنها الأصلية، مع الالتزام بإجراءات السلامة المكثفة لإتاحة فرصة خوض تجربة ترفيهية متكاملة ذات قيمة تعليمية.

وتقدم سفاري العين لزوارها تجربة استكشافية وسط الحياة البرية الإفريقية المحاطة بحيوانات متنوعة، والتي تتجول في المساحات الشاسعة بحرية ودون قيود. وتم تجهيز جميع مركبات السفاري بتطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية من خلال العوازل البلاستيكية وعمليات التعقيم بين الجولات، لضمان الحصول على تجربة جميلة ومشوقة. ويتيح مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء التعرف إلى عجائب الصحراء، وما تحويه من كنوز معرفية وتراث وطني عريق، وبالتجول بين معارضه، إذ يسافر الزائر في رحلة عبر الزمن، بين ماضي وحاضر ومستقبل الإمارات، ليمارس متعة الاكتشاف، ويعيد النظر إلى علاقته بالبيئة من خلال خمسة معارض متمثلة في قاعة تكريم الشيخ زايد، ومعرض صحراء أبوظبي عبر الزمن، ومعرض عالم أبوظبي الحي، بالإضافة إلى معرضي شعوب الصحراء، ونظرة نحو المستقبل.

وشجعت الوجهة زوارها على الاستفادة من خاصية حجز التذاكر إلكترونياً، والتي تعد خياراً أمثل لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والإطلاع على التجارب المتوافرة من خلال الموقع الإلكتروني، والتطبيق الهاتفي الذكي لحديقة الحيوانات بالعين.

في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء يسافر الزائر في رحلة عبر الزمن.

إجراءات سلامة مكثفة لخوض تجربة متكاملة ذات قيمة تعليمية.

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