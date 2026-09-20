السحر يحلق في «المرموم»

في قلب دبي الساحر، حيث تلتقي رمال الصحراء الذهبية بنقاء المياه، تحتضن محمية المرموم الطبيعية عالماً نابضاً بالحياة والألق. هناك، حيث يسود هدوء الطبيعة، وتتنفّس الأرض بحرية، تقف العدسة شاهدة على سحر اللحظة.

تتجسّد روعة المكان في طائر التّقاق (الحواشي ذو العرف الأحمر) وهو يشق عباب الهواء بجناحيه المنسوجين بتباين ساحر بين السواد الحالك والبياض النقي، مرسّخاً حضوراً أنيقاً يفيض رشاقة وحيوية فوق ضفاف المحمية.