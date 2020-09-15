ريم البارودي "تسيء" لأحمد سعد بعد عملية التجميل

أثارت الفنانة ريم البارودي موجة سجال واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها " المسيء"، على خلفية خضوع زوجها السابق المطرب الشعبي أحمد سعد لجراحة تجميل في النصف الأسفل من وجهه، ووضعت البارودي التعليق على صورة لاحمد سعد قبل وبعد العملية، لكنها سارعت بحذف المنشور بعدما واجهت انتقادا كثيرة.

موقع " عرب وود" كان اول من نشر التعليق على منصة انستغرام، قبل تحول الصورة والتعليق الى حديث الساعة

علما أن احمد سعد كان زوجها وأقرب الناس إليها لسنوات طويلة.

وكان طبيب التجميل شادي إسماعيل، كشف منذ أيام عن خضوع أحمد سعد لأحد عمليات التجميل بالفك، من أجل إبراز ملامح الذكورة، في خط الفك والذقن، وأشار الطبيب إلى استخدامه لحشوات تجميلية من أجل إعادة نحت النصف السفلي من وجه أحمد سعد.

ونشر شادي مجموعة صور لوجه أحمد سعد قبل وبعد العملية، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" لتوضيح الفارق، وعلق قائلا: رجولة الفك، نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن، 6 مل، تم استخدام حشو "هاي جي برايم فيلر" لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن).

وأعلن الفنان أحمد سعد أخيرا خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني قائلا " النهارده عيد ميلادي وخطوبتي".

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