«موشنجيت دبي» يُعيد فتح أبوابه: رحلة سعيدة وآمنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط للاحتفال بإعادة افتتاح متنزه «موشنجيت دبي»، الذي يُعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود، ويضم ألعاب ركوب ومعالم جذب ترفيهية مستوحاة من أضخم أفلام هوليوود، وفندق «لابيتا» العائلي المصمم على الطراز البولينيزي، يوم 23 سبتمبر الجاري مع عروض ترفيهية حصرية لمواطني ومقيمي الإمارات، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية لتعزيز الصحة والسلامة، لتوفير رحلة ترفيهية سعيدة وآمنة.

ويحرص المتنزه على تقديم تجربة ترفيهية شاملة وآمنة، حيث سيستمتع الزوّار من الأعمار كافة بتجربة مميزة ضمن 27 لعبة ووجهة ترفيهية مستوحاة من 13 فيلماً من أفلام الحركة والرسوم المتحركة الأكثر شهرة في هوليوود، وسيتم تطبيق تدابير احترازية إضافية تماشياً مع التوجيهات الحكومية وبالتوازي مع أعلى معايير الصحة والسلامة التي تطبقها المتنزهات الترفيهية العالمية. ومع حصولها على شهادة خاصة كوجهة متوافقة مع «ضمان دبي»، فإن فحص درجات الحرارة وأقنعة الوجه أمر إلزامي، كما تطبق شروط التباعد الاجتماعي. وسيتطلب من جميع الزوّار القيام بالحجز المسبق عبر الإنترنت، حيث يعمل المتنزه بسعة محدودة في جميع الألعاب والمطاعم والمتاجر، كما سيتم تفعيل إجراءات التنظيف والتعقيم الروتيني في جميع أرجاء المتنزه.

وقال المدير العام للمتنزه دينيس باسكال: «لم يكن عام 2020 عاماً سهلاً علينا جميعاً، ولكننا نأمل أن نرسم البسمة والسعادة على وجه الجميع، ونتطلع لرؤية زوارنا وهم يسيرون عبر أبوابنا مرة أخرى، ويستمتعون بالأنشطة المملوءة بالمرح والمغامرة. كما عملت جميع فرقنا بحرص شديد على تنفيذ تدابير الصحة والسلامة والتركيز على أعمال تحسين المتنزه خلال فترة الإغلاق المؤقت»، وتجمع «دبي باركس آند ريزورتس»، بين أربعة متنزهات ترفيهية مستقلة.

• سيتم تفعيل إجراءات التنظيف والتعقيم الروتيني في جميع أرجاء المتنزه.

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