موضة الرجال في الخريف تستلهم «البساطة» من زوكربيرغ

المصدر: برلين - د.ب.أ

تمثل الراحة عنوان الموضة الرجالية في خريف/‏ ‏شتاء 2020/‏‏2021، سواء في العمل أو في أنشطة الحياة اليومية المختلفة.

وأوضح خبير الموضة الألماني، كارل تيليسين، أن الرئيس التنفيذي لشركة «فيس بوك»، مارك زوكربيرغ، يمثل مصدر إلهام للاتجاه الجديد في عالم الموضة الرجالي، إذ إنه دائماً ما يظهر وهو يرتدي «تي شيرت كاجوال» بسيطاً.

ويتبدى هذا الاتجاه جلياً في إطلالة الحياة العملية، إذ تتوارى البذلة ذات القصة الضيقة، وتحل محلها الملابس الكاجوال ذات القصة الواسعة والمريحة. من جانبه، أشار خبير الموضة الألماني، برنهارد روتسيل، إلى أن الحذاء الرياضي يلعب دوراً محورياً في اتجاه الموضة الجديد، إذ يحل محل حذاء البذلة الأنيق. وأوضح أن الحذاء الرياضي يأتي بنعل سميكة بعض الشيء، ليوفر للرجل الإحساس بالثبات والاستقرار أثناء المشي في الشوارع والطرقات الشتوية الموحلة.

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