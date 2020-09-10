مفاتيح المنازل تلحق أخيراً بركب الحداثة

المصدر: برلين - د.ب.أ

من الغريب التفكير في أننا نعيش في عام 2020، ومازلنا نستخدم تقنية غلق الأبواب نفسها التي كانت موجودة منذ سنوات بعيدة، إلا أن مفاتيح المنازل بدأت ببطء اللحاق بالحداثة، إذ أصبحت الهواتف الذكية ومفاتيح «فوب» وألواح الأرقام السرية، وسائل شائعة بشكل متزايد لفتح باب المنزل، حتى عندما لا تكون واقفاً أمامه.

وقال المدير المنتدب لجمعية صناعة الأقفال في ألمانيا، شتيفان شميت: «فكر في المواقف التي سيكون فيها فتح وإغلاق باب منزلك عبر الإنترنت أمراً عملياً»، مضيفاً: «يمكنك على سبيل المثال منح حقوق المفاتيح لزائر».

ويمكن أن يتلقى الضيف شفرة عبر الإنترنت تسمح له بدخول مكان في وقت معين. وتابع شميت: «عندما يغلق الزائر الباب مجدداً، تنتهي صلاحية الشفرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news