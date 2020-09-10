القرية العالمية تكرّم شركاء الموسم الـ 24 وتستعد لليوبيل الفضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، شركاءها من الهيئات الحكومية والمؤسسات التجارية التي تألّقت بتقديم خدماتها وعروضها خلال الموسم الـ24 الماضي أمام الملايين من الضيوف. وقدّمت الوجهة دروعاً تذكارية مميزة للفائزين عن مختلف الفئات تتويجاً لجميع الجهود المبذولة في إنجاح الموسم الذي حقق نسبة 9.1 من 10 على مؤشر سعادة الضيوف.

ويسهم أكثر من 10 آلاف شريك، يمثلون أكثر من 90 جنسية، في نجاح مواسم القرية العالمية، عبر تقديم تجارب ثقافية وترفيهية استثنائية للملايين من الضيوف. يجدر الذكر أن الوجهة في طور الاستعداد حالياً لانطلاق فعاليات موسمها الخامس والعشرين في 25 أكتوبر المقبل وسط تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها، ما أهّلها لاستلام ختم «دبي الضمانة»، والذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة مرتاديهم من الضيوف.

وأعرب بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، عن تقديره وشكره للأفراد والفرق والهيئات الذين شاركوا في نجاح الموسم الـ24، قائلاً: «تلعب الجهود الحثيثة التي يقدمها شركاؤنا في كل موسم دوراً فاعلاً في تقديم تجارب استثنائية ومميزة لضيوفنا من جميع أركان العالم. يعتبر الالتزام والتفاني في تقديم ذكريات لا تنسى للضيوف احدى أهم القيم التي نعمل بها مع شركائنا، إضافةً إلى توفير عنصر المفاجأة في تقديم كل ما هو فريد ومميز من حول العالم. تفخر القرية العالمية بالعمل بروح الفريق الواحد مع مجموعة من الشركاء المبدعين، سواءً من الجهات الحكومية أو المؤسسات التجارية، الحريصين على دعم نجاحات الوجهة في كل موسم بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي لإمارة دبي. نحن سعداء بالإعلان عن الفائزين بمختلف الفئات في جوائز الموسم الرابع والعشرين، في الوقت الذي نعمل جميعاً نحو انطلاق الموسم الخامس والعشرين الذي يحتفل بذكرى اليوبيل الفضي».

وكرّمت القرية العالمية جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية الرئيسة والشركاء الرسميين الذين لعبوا دوراً بارزاً في نجاح الموسم، وتمكين القرية العالمية من توفير أقصى درجات الراحة لملايين الضيوف. كما كرمت شركاءها من المؤسسات التجارية المختلفة التي تألقت طوال الموسم الماضي بتقديم أروع تجارب الترفيه والثقافة ونالت استحسان الملايين من الضيوف. وحصل جناح الهند على جائزة أفضل جناح عن مجمل التجارب الثقافية والترفيهية الفريدة التي وفرها لملايين الضيوف طوال الموسم من تسوق وحرف وعروض ثقافية. كما فاز جناح المغرب بجائزة أفضل حرف يدوية بعد أن قدّم لضيوف الوجهة العديد من المبادرات الثقافية والتراثية والفنية التي تحتفي بالثقافة والتراث المغربيين. وفاز جناح إيران بجائزة أفضل واجهة جناح بعد أن تألقت واجهته بتمثيل التراث الثقافي الإيراني أمام ضيوف الموسم الرابع والعشرين، بينما فاز جناح تركيا بجائزة «أفضل عرض ثقافي»، بعدما نال إعجاب الملايين من الضيوف بتقديم أكثر العروض الثقافية تميزاً.

وفاز مطعم غراند باربكيو بجائزة أفضل مطعم، لتقديمه أشهى الأطباق من المطبخ الهندي الغني، والتي جذبت الضيوف من جميع الأعمار، بينما حاز الكشك «تشيزكيك ياباني» على جائزة أفضل كشك لما قدمه من تجارب ونكهات مميزة حازت استحسان الملايين من الضيوف. وحصل كشك «أفوكادوليشس» على جائزة أفضل كشك عن طريق مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتميزه بتقديم تجربة تذوق نكهات رائعة وخدمات فريدة لضيوف الموسم الرابع والعشرين. كما حصل ركن التشات الهندي على لقب أفضل مفهوم جديد في الموسم 24، بعد أن كان محطة للملايين للاستمتاع بتجربة تذوق نكهات رائعة وفريدة من نوعها.

وتستعد القرية العالمية حالياً للانطلاق بالموسم الـ25 الذي يحتفل بذكرى اليوبيل الفضي للوجهة ابتداءً من 25 أكتوبر 2020، حيث تحتفي مع ضيوفها بمفاهيم جديدة وأفكار مبتكرة وذكريات استثنائية تجمع ثقافات العالم عبر 27 جناحاً تمثل ثقافات العالم.

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آلاف شريك، يمثلون أكثر من 90 جنسية.

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