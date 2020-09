فيديو.. تلميذة تتعرض لـ"سطو مسلح" خلال درس على "زووم"

تعرضت تلميذة في الإكوادور للسرقة على الهواء مباشرة خلال درس عبر برنامج "زوم"، بينما كان المعلم والطلاب يشاهدون ما يحدث من دون أي حول لهم ولا قوة.

واقتحم مجموعة من اللصوص منزل الطالبة خلال الدرس وسرقوها أمام زملائها الذين بدوا مصدومين، وأخذوا يصيحون بأنهم زميلتهم تتعرض للسرقة، وفق ما أظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ونقلته "سكاي نيوز عربية".



ووقع الهجوم على الفتاة، التي تدعى ماريا خوسيه، أثناء مشاركتها في درس عبر برنامج زوم مع 25 آخرين، من بينهم معلمها في مدينة أمباتو في تونجوراهوا وسط الإكوادور يوم الجمعة الماضي.

Thugs Who Threatened And Robbed A Schoolgirl In Her Own Home, were Unaware That She Was Taking Part In A Lesson Via #Zoom With Two Dozen Other Pupils And Teachers. Cops In Ecuador Were Alerted And The Thugs Were Arrested. pic.twitter.com/APTPn7FQ4E