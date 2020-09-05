النصف_الحلو.. OSN.. المتعة والتعليم في برامج جديدة للأطفال

كشفت شبكة المحتوى الترفيهي OSN، عن مجموعة متميزة من البرامج التعليمية التي تضمن تقديم المتعة والفائدة للصغار. وتهدف إلى مساعدة الأطفال على تطوير مهارات جديدة، مثل إثراء مفرداتهم اللغوية وتنمية قدراتهم على حل المشكلات وتعليمهم أغاني جديدة تسهم في غرس قيم نبيلة كالرأفة والعطف والصداقة.

1يقدم مسلسل الأطفال Barney & Friends عبر مغامراته الحافلة بالأغاني والرقصات والألعاب تجربة تعليمية تنمي مهارات الأطفال بأسلوب ممتع. ويركز المسلسل على جوانب التعاطف والاهتمام بالآخرين وحب المشاركة والتعلم في إطار مغامرات ممتعة ومفيدة يقضيها مجموعة من الأطفال برفقة بارني وأصدقائه الديناصورات بيبي بوب وبي جي وريف. كما يساعد المسلسل الموجه للأطفال من عمر سنتين فما فوق على تنمية مهاراتهم في إيجاد حلول إبداعية لمشكلاتهم، وتعلم المشاركة والتعاون الجماعي، وممارسة الألعاب بنشاط وتفاعل.

2يقدم المسلسل العائلي Be Our Chef مسابقة جديدة لتعليم الأطفال مهارات الطهي. وتتنافس في المسلسل خمس عائلات لإعداد أفضل الأطباق المستوحاة من عالم ديزني للأطفال. ويهدف المسلسل الموجه إلى الأطفال من عمر ست سنوات فما فوق إلى تشجيعهم على إظهار قدراتهم في الطهي وشغفهم بإعداد الطعام عبر سلسلة من التحديات الممتعة وإظهار مهارات العمل الجماعي وتنمية قدراتهم في حل المشكلات.

3يقدم مسلسلForky Asks a Question تجربة غنية للأطفال لتوسيع مخيلتهم وإدراكهم العقلي. ويطرح فوركي، الشخصية الرئيسة في المسلسل والشهيرة من فيلم Toy Story 4، مجموعة من الأسئلة المهمة حول كيفية سير العالم من حولنا. ما تعريف الحب؟ ما تعريف الوقت؟ وماذا تعني الجبنة؟ وهو مسلسل موجه للأطفال من عمر أربع سنوات فما فوق.

4يستمرّ بطل مسلسل Fireman Sam وطاقمه الشجاع بإنقاذ الموقف كل مرة بالاعتماد على مهاراتهم المميزة وتعاونهم، سواء كانت هناك حالات طارئة في البحر، أو حوادث كارثية وغيرها من المواقف الأخرى. وهو موجه للأطفال من عمر ثلاث سنوات فما فوق.

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