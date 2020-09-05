«تينيت» يختبر إقبال الأميركيين على دور السينما

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

يبدأ فيلم «تينيت- Tenet»، الذي أخرجه كريستوفر نولان، عرضه أخيراً في دور السينما بالولايات المتحدة بنهاية الأسبوع الجاري، على أمل أن يعيد الفيلم إحياء فكرة الذهاب لمشاهدة الأفلام بعد إغلاق دور السينما، بسبب جائحة «كورونا» وقلة التجديد في المحتوى.

وتنفست «هوليوود» الصعداء في مطلع الأسبوع، عندما نجح الفيلم في جني 53.6 مليون دولار أميركي في أوروبا والأسواق الأخرى، ما يشير إلى أن الجماهير متعطشة لمحتوى جديد ومستعدة للاستغناء عن فكرة التباعد الاجتماعي والكمامات لمشاهدة هذه الأفلام على شاشات كبيرة في قاعات مغلقة.

والآن ينتظر هذا المجال أن يرى إذا ما كان لدى الأميركيين القدر نفسه من الاهتمام. فالفيلم الذي أنتجته شركة «وارنر براذرز» ومن بطولة جون ديفيد واشنطن، والذي ذكرت تقارير أن كلفة إنتاجه بلغت 200 مليون دولار، سيكون أول فيلم من أفلام الميزانيات الضخمة يجري عرضه في قاعة بـ«هوليوود» منذ تسببت جائحة «كورونا» في إغلاق دور العرض في مارس.

وعلى الرغم من أن دور العرض لاتزال مغلقة في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس، وهما أكبر سوقين في البلاد، ينتظر أن تفتح أكثر من نصف دور العرض المغلقة في البلاد أبوابها، على الرغم من حد طاقتها الاستيعابية إلى 50% فقط.

وقالت شركة «إيه.ام.سي انترتينمنت»، وهي أكبر سلسلة دور عرض في الولايات المتحدة، إنها ستفتح 140 دار عرض أخرى بحلول بداية الأسبوع المقبل، لتعيد بذلك تشغيل 70% من قاعاتها. ويواجه «تينيت» منافسة ضعيفة في شاشات العرض السينمائي، حيث يعاد عرض فيلم «42»، الذي صدر عام 2013 تكريماً للممثل الأميركي تشادويك بوزمان الذي رحل قبل أسبوع.

53.6

مليون دولار نجح في جنيها الفيلم في أوروبا.

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