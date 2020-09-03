18 عائلة محظوظة تفوز بمنح «صيف دبي» الدراسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت «مفاجآت صيف دبي» في تقديم فرص استثنائية لـ18 عائلة محظوظة لاستقبال العام الدراسي الجديد بروح معنوية عالية، حيث شهدت دورة هذا العام من المفاجآت إطلاق النسخة الأولى من عرض مدهش للمنح الدراسية بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، والذي أتاح فرص الفوز بمنح أكاديمية بقيمة إجمالية تبلغ 450 ألف درهم إماراتي لـ18 طالباً من جميع الأعمار، وبقيمة 25 ألف درهم إماراتي لكل فائز.

وتمّ إطلاق النسخة الأولى من عرض مدهش للمِنح الدراسية خلال دورة هذا العام من «مفاجآت صيف دبي»، لمساعدة العائلات على دفع الرسوم المدرسية ومنحهم فرصة تسوق المستلزمات الأساسية بمناسبة العودة إلى المدارس. وتم اختيار الفائزين من بين العديد من المتسوقين الذين أنفقوا مبلغ 250 درهماً إماراتياً في مراكز التسوق المشاركة خلال الأيام المحددة، وتم إعلان أسماء الفائزين عبر قنوات التواصل الاجتماعي بعد 24 ساعة من إجراء السحب.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «مفاجآت صيف دبي تشكّل احتفالاً بروح وهوية إمارة دبي، وفرصة لدعم جهود المجتمع في الارتقاء بمكانة الإمارة على مدى سبعة أسابيع. ويعد عرض مدهش للمِنح الدراسية إحدى الفعاليات العديدة التي قدمتها مفاجآت صيف دبي بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، للتفاعل مع أفراد المجتمع عبر عروض فريدة من نوعها تلبي متطلبات الجميع».

وبالنظر لتزامن مفاجآت صيف دبي مع بداية العام الدراسي الجديد، حصد عرض مدهش للمنح الدراسية تفاعلاً إيجابياً من العائلات، كما يساعد هذا العرض على تخفيف الأعباء المالية لـ18 عائلة في هذه الظروف الاستثنائية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلاً عن كونه وسيلة للاحتفاء بمجتمع دبي ونشر قيم السعادة والكرم التي تشتهر بها شخصية مدهش المحبوبة.

ومن بين الفائزين الـ18: عمر رستم، (مصر)، كما فازت نسرين (الأم الأردنية لثلاثة أطفال) بمبلغ 25 ألف درهم إماراتي بعد تسوقها في تاون سنتر جميرا، وقامت بالتبرع بجزء من المبلغ لجمعية خيرية لمساعدة الأطفال المتأثرين في انفجار مرفأ بيروت.

وفاز رضوان فريد (باكستان) بمبلغ 25 ألف درهم إماراتي من عرض مدهش للمِنح الدراسية أثناء زيارة دبي فستيفال بلازا، وكذلك أسامة دميضي (الأردن) فاز بمبلغ 25 ألف درهم إماراتي بعد إنفاقه 250 درهماً إماراتياً في سيتي سنتر مردف.

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