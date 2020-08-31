«مرشدات الشارقة» يتعلمن حِرفاً جديدة «عن بُعد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت «مفوضية مرشدات الشارقة» عدداً من الورش «عن بُعد» لمنتسباتها من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات خلال الشهر الجاري، شملت باقة متنوعة من الفعاليات الرامية لمساعدتهن على تعلم حرفٍ جديدة، وتعزيز مواهبهن الإبداعية ومهارات حل المشكلات، وذلك في إطار مساعيها لتمكين المنتسبات من استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية.

وشملت الفعاليات ورشة بعنوان «الفن الملهم»، وورشة عمل بعنوان «فن حياكة المكرامي»، الذي يطلق عليه فن «الدانتيل العربي»، ويسمى كذلك فن التعقيد الزخرفي لحبك الخيوط والحبال بطريقة فنية تضفي عليها مظهراً جمالياً.

وورشة عمل بعنوان «فن العطاء»، تعلمن خلالها صنع حصالات النقود.

كما نظمت المفوضية ورشة عمل حملت عنوان «كيفية صناعة المخلل في المنزل»، وورشة «سحر الترتيب للزهرات»، التي هدفت إلى تعليم الفتيات الفوائد الفكرية والجسدية والعاطفية للقضاء على الفوضى في حياتهن، وطرق تنظيم برنامجهن اليومي.‬‬‬‬‬

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