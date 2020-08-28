محمد بن زايد: تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.

ولي عهد أبوظبي: - نفخر بعطائهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية.. نهنئ أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بهذه المناسبة، ونفخر بعطائهن في الأسرة والمجتمع، وتضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية، ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي (كورونا)، ونؤكد أن تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية».

ونشر سموه فيديو يستعرض دور المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية والجهود والتضحيات الكبيرة التي قدمتها في مراحل مختلفة من تاريخ الإمارات.

وتحتفل الإمارات هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويتزامن «يوم المرأة الإماراتية» هذا العام مع ما حققته دولة الإمارات من إنجازات فارقة على صعيد التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في جهود التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحويل هذا التحدي المصيري إلى فرص للإبداع والتطوير.

وتمكنت المرأة الإماراتية منذ قيام اتحاد الدولة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتنموية، وأصبحت شريكاً رئيساً في تطور المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news