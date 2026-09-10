مجلس «دبي للمرأة» يستعرض خطة عمل «المؤسسة» ومبادراتها المستقبلية

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب، اجتماعه الثالث لعام 2026، حيث استعرض المشروعات والمبادرات المدرجة ضمن خطة عمل المؤسسة حتى نهاية العام الجاري، والهادفة إلى مواصلة دعم المرأة الإماراتية وتنمية قدراتها القيادية والمهنية، وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات.

كما اطلع المجلس على أبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التنظيم الناجح للدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، التي عقدت في 27 أغسطس الماضي بمدينة جميرا، تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، وشهدت مشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين والقيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، إلى جانب 18 متحدثاً من القيادات والمسؤولين والتنفيذيين، وسبع جلسات رئيسة وحوارية، وست ورش عمل متخصصة، وأربع تجارب تفاعلية، بمشاركة 11 شريكاً.

وأكدت منى غانم المري أن مؤسسة دبي للمرأة تواصل تطوير برامجها ومبادراتها وفق رؤية واضحة تقوم على الاستثمار في قدرات المرأة الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل، وتوفير بيئات داعمة لنموها وتقدمها المهني، مشيرة إلى أن تنوع البرامج التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع شركائها داخل الدولة وخارجها، يعكس حرصها على مواكبة متغيرات سوق العمل والاستجابة لاحتياجات المرأة في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.

وأضافت: «تنطلق خطط المؤسسة ومبادراتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره استثماراً في مستقبل المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات، ومن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمواصلة ترسيخ منظومة حكومية ومجتمعية قادرة على مواكبة المستقبل، من خلال تطوير الأداء الحكومي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية».

وأشادت منى المري خلال الاجتماع بجهود ودعم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لمبادرات ومشروعات المؤسسة، وحرص سموها على توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية والتطويرية، بما يدعم الإسهام الفاعل للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، ويعزز حضورها في مواقع القيادة والقطاعات المستقبلية.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة: هدى الهاشمي ونعيمة أهلي وموزة سعيد المري، وخولة راشد المهيري وهدى عيسى بوحميد وخديجة محمود البستكي وفهيمة عبدالرزاق البستكي.

واستعرض المجلس نتائج عدد من البرامج والمبادرات، التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، منها برنامج «تمكين بلس» الذي اختُتم في يونيو 2026 بعد عام كامل من التدريب والتطوير، واستهدف 22 من رئيسات وعضوات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، من خلال 11 جلسة وورشة عمل تناولت مجالات القيادة والذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة النفسية، إلى جانب موضوعات مرتبطة بالتأثير والظهور التنفيذي وبناء الرؤية والأهداف.

كما ناقش المجلس نتائج «منتدى المرأة الإماراتية 2026» الذي عقد تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، المستمد من شعار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام.

وأكدت المري أن النجاح الذي حققته الدورة الثانية من المنتدى يمثل محطة مهمة في مسيرة المؤسسة، وقالت: «أثبت منتدى المرأة الإماراتية في دورته الثانية قدرته على ترسيخ مكانته كمنصة تجمع القيادات والخبرات والأفكار حول قضايا المرأة الإماراتية وفرصها المستقبلية، وما شهدته هذه الدورة من مشاركة واسعة وتنوع في الجلسات وورش العمل والتجارب التفاعلية، يؤكد أهمية المنتدى ودوره في تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، وفتح آفاق مستقبلية جديدة أمامها، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح وتطوير المنتدى في دوراته المقبلة، ليواصل أداء دوره في دعم المرأة الذي يمثل نهجاً راسخاً لدولة الإمارات منذ تأسيسها».

وتناولت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، في العرض الذي قدمته خلال الاجتماع، مستجدات عدد من البرامج المستقبلية، في مقدمتها «البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية» المقرر تنفيذه في المملكة المتحدة، من 24 إلى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع «هالت آشريدج للتعليم التنفيذي»، ويستهدف القيادات النسائية من مستوى الإدارة الوسطى في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، إضافة إلى برنامج «المرأة نحو القيادة المستقبلية» المقرر تنفيذه في نوفمبر المقبل، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، ويستهدف الموظفات في المراحل المهنية المبكرة.

واستعرض المجلس خطة فعاليات المؤسسة، خلال سبتمبر الجاري، احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، حيث تتضمن عدداً من ورش العمل والفعاليات وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة. كما ناقش عدداً من المشروعات التي تعمل عليها المؤسسة في مجال تطوير السياسات الداعمة للمرأة، بما يواكب رؤية وتوجهات دولة الإمارات في ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.

. «المجلس» اطلع على أبرز إنجازات «المؤسسة» خلال الفترة الماضية.