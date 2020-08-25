فنادق بيوت الشجر تزداد شعبية في ألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

مشاهد رائعة بالإضافة إلى أصوات الحيوانات وخشخشة أوراق الأشجار، يمكن اختبارها عند قضاء المساء في العرزال (بيت الشجرة)، حيث حياة بدائية تجذب السياح.

وهناك الكثير من بيوت الشجر الدافئة اللطيفة في ألمانيا، سيما في الولايات الشرقية ساكسونيا وساكسونيا أنهالت وتورينجيا. حتى إن بعضها مزود بتدفئة أرضية وتلفزيونات بشاشات مسطحة ومناطق أشبه بغرفة الجلوس.

غير أنه إذا كنت مغامراً فإن بعضها يأتي بلمسة برية أكثر، حيث تكون المرشات في الحمامات مصنوعة من أواني ري الحدائق. وأخرى معلقة بين الأشجار يحركها النسيم.

وفي فندق عرزال «كريبلاند» بساكسونيا، هناك خمسة خيارات مختلفة وكلها فريدة.

فعلى سبيل المثال هناك «الرومانسي» وهو بارتفاع ثلاثة طوابق، والمملوء بدرجات حلزونية ومرشات من أباريق الري وسلالم من الحبال. غير أن أكثرها غرابة هو عرزال معلق بين ثلاث شجرات زان يرجع عمرها لـ180 عاماً، ولكن من المقرر استبداله العام المقبل، بحسب مالك المكان شتيفان مايدينغ المشغول بالفعل بالتفكير في بديل.

وهناك أيضاً مزرعة إندشوتس في تورينجيا حيث إن المعتقد المحرك هو «المغامرة الفخمة ليست مغامرة». شيدت سوزان شميت العزرال مع أصدقاء ولم تستخدم سوى الخشب من متجر الأخشاب خاصتها.

وإذا كنت في ولاية ساكسونيا إنهالت، يمكنك تجربة العرزال المصمم على شكل بيضة الموضوع على ركائز بين الأشجار في ألتيس نيتس في أنهالت-بيترفيلد.

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