مركز ألماني للتغذية ينصح بسلاح فاعل لإنقاص الوزن

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن فاكهة الجريب فروت تعدّ سلاحاً فاعلاً لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، إذ تعمل على تنشيط الأيض من ناحية، وتحارب نوبات الجوع الشديد من ناحية أخرى.

وأوضح المركز الألماني أن فاكهة الجريب فروت، التي تنتمي إلى الموالح كالبرتقال والليمون، غنية (بفيتامين C)، الذي يعمل على تنشيط حرق الدهون، إضافة إلى تقوية جهاز المناعة.

كما يحتوي الجريب فروت على مادة «البكتين»، التي تنتمي إلى الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلاً عن أن المواد المُرّة بالجريب فروت تحدّ من الشهية، ومن ثم تحارب نوبات الجوع.

وتمتاز فاكهة الجريب فروت أيضاً بأنها قليلة السعرات الحرارية، إذ تحتوي 100 غرام منها على نحو 42 سعراً حرارياً.

ولتحقيق النتائج المرجوة ينبغي تناول فاكهة الجريب فروت في وجبة الإفطار، إذ تكون عملية الأيض في أعلى مستوياتها بين الساعة العاشرة صباحاً والـ12 ظهراً.

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