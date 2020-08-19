عمرو دياب يعود للتمثيل من بوابة "نتفليكس"

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

كشفت شبكة «نتفليكس» منذ ساعات عن تعاونها مع الفنان عمرو دياب لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته ليكون أول نجم عربي يوقع مع المنصة العالمية على انتاج عمل يلعب بطولته. وأعلنت "نتفليكس" على حسابها الخاص بمنطقة "الشرق الاوسط" في تويتر وقالت "عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعا في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد" و 6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، يعود للدراما بعد غياب 27 عاما وكان آخر أفلامه «ضحك وجد وحب» الذي قدمه عام 1993.

وكتب عمرو دياب على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر «سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، واستطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم

وحتى الان لم يعلن أي من "نتفليكس" أو دياب عن تفاصيل المسلسل ولكن أكدت مصادر مقربة من دياب انه من المحتمل بدء التصوير في ديسمبر المقبل وأن هناك مشروع جاهز لدى دياب يتناول قصة حياته ولكن يحتاج الى بعض التعديلات والتحديثات الفنية، ومن المرشحين للإخراج بقوة المخرج مروان حامد وطارق العريان، ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات مباشرة وإن كان هناك نيه لدى دياب الاستعانة بمخرج عالمي للإشراف على المسلسل ككل مع مشاركة بعض الممثلين العلمين كضيوف شرف حسبما أكدت مصادر مقربة من عمرو دياب.

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