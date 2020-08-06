«فن» تدرّب الجيل الجديد على صناعة أفلام عن الفضاء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفاءً بإنجاز الإطلاق الناجح لـ«مسبار الأمل» الإماراتي لاستكشاف المريخ، وإيقاظ طاقات وإبداعات اليافعين والشباب، تنظم «فن»، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، عن تنظيم مخيم فن_تاستيك الصيفي حول صناعة الأفلام بتقنية إيقاف الحركة (stop motion).

ووجهت المؤسسة الدعوة للأطفال واليافعين من الفئة العمرية 12-15 عاماً للمشاركة في الورشة، التي تستمر على مدار خمسة أيام في الفترة من التاسع إلى 13 أغسطس الجاري، تحت عنوان «لنذهب إلى الفضاء».

وتشرف على الورشة المجانية الفنانة الإماراتية، عائشة سيف الحمراني، المعروفة بحسابها الذي يحمل اسم «منورة» على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ ستساعد المشاركين على صنع الهياكل، وتجهيز الإعدادات الخاصة بالفضاء، وتصوير أفلام بتقنية إيقاف الحركة.

وسيتعلم المشاركون في اليوم الأول كيفية إعداد خلفية فضائية باستخدام الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية، وفي اليومين الثاني والثالث، سيتعرفون إلى طرق صناعة صاروخ «هزّاع» وبعض الدعائم التي ترمز لـ«مسبار الأمل»، إضافة إلى مجسم رائد فضاء، وفي اليوم الرابع سيتعلمون طريقة استخدام التطبيق الذكي المخصص لتقنية إيقاف الحركة، فضلاً عن المشاركة في تحدٍ على مدار 30 ثانية، أما اليوم الخامس فيتضمن تقييماً لجهود المشاركين.

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أيام، مدة الورشة الافتراضية، التي تنطلق الأحد المقبل.

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