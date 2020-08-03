بالصدفة.. طالب هندي يصور أندر نمر على وجه الأرض

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

تمكن طالب هندي (23 عاما) عن طريق الصدفة من التقاط صور مذهلة، لنمر أسود نادر خلال أول رحلة سفاري له في جنوب البلاد مع عائلته.

ورصد طالب الهندسة الهندي أبهيشيك بانغيس، في ولاية ماهاراشترا غربي الهند النمر النادر لمدة 40 دقيقة عن طريق الصدفة في محمية "تادوبا"، الشهر الماضي.

ووفق ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الطالب، إنه "شعر بالذهول عندما شاهد النمر لأول مرة في اليوم الثاني من الرحلة التي استغرقت يومين فقط".

وأضاف: "بعد عشر دقائق من مشاهدة الحيوان النادر أدركت أنني كنت الشخص الوحيد في الرحلة الذي يحمل كاميرا وبدأت في التقاط صور فوتوغرافية وثقت هذه اللحظات".

وتابع: "لم أر شيئا جميلا كهذا في حياتي لقد ذهلت تماما. عادة ما يراه الناس لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، لكني كنت محظوظا جدا لأنني رأيته لمدة 40 دقيقة".

ويعتبر النمر الأسود من أنواع النمور النادرة على وجه الأرض، وله طفرة لونية تظهر لدى النمور، ويعتقد الكثيرون في البداية عند مشاهدته بأنه فهد أسود، بسبب لونه الغريب.

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