23 من مشاهير السعودية لهم علاقات بنجوم الكويت المتهمين بغسيل الأموال

المصدر: الكويت - د.ب.أ

كشف مصدر كويتي عن أن تبادل معلومات جرى مؤخراً بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف غسيل الأموال الخاص بالمشاهير في الكويت.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء عن المصدر قوله إن 23 مشهوراً سعودياً تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسيل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن عمليات بيع سيارات «أنتيك» وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت و23 مشهوراً سعودياً، إذ صدرت المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج، وجرى تحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية.

وكانت وحدة التحرّيات تلقّت 10 إخطارات لمشاهير جدد ليرتفع عدد الإخطارات إلى 20 إخطاراً بالاشتباه في غسيل أموال.

وأضاف المصدر أن مجهودات جبّارة تُبذل لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير الـ10 الذين تم إحالتهم إلى النيابة، كاشفاً عن تحقيقات أخرى بخصوص الإخطارات الجديدة، إذ من المتوقع أن تمتد التحرّيات إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخراً إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

وأصدر النائب العام قراراً بتجميد حساباتهم البنكية لحين الانتهاء من التحقيقات.

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