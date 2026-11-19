كشف رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أن الجهات المختصة حللت وحددت أكثر من 40 تنظيماً إرهابياً في سياق الهجمات السيبرانية، مع امتداد الروابط المرتبطة بها إلى أكثر من 20 دولة، مؤكداً أن منظومة الدفاع الوطنية مكّنت من تعقب مصادر هذه الهجمات وتحديدها.

وكشف عن رصد محاولات لاختراق كاميرات المراقبة المنزلية وكاميرات المزارع، وأنظمة التصوير الذكية وكاميرات السيارات، لافتاً إلى نشر بعض التسجيلات لاحقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإثارة القلق وإعطاء انطباع بحدوث اختراقات واسعة النطاق.

وتفصيلاً، قال الكويتي خلال جلسة عقدت، أمس، ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية في دبي، بعنوان «الدفاع عن المعلومات في المستقبل»، إن التهديدات السيبرانية اتسعت لتشمل مؤسسات ومنشآت حيوية وأفراداً، مؤكداً أنه لولا وجود منظومة دفاع وطنية قوية لكان من الصعب تعقب مصادر الهجمات وتحديد الجهات المرتبطة بها.

وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك منظومة وطنية متكاملة للتصدي لهذه التهديدات، تعد منظومة «NSOC» إحدى ركائزها الأساسية، إذ تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات على ربط الأنظمة والمنصات، والرصد الاستباقي لأنماط الهجمات، واكتشافها والتحقق منها وإحباطها.

وأشار إلى أن مواجهة التهديدات تعتمد على ربط الأنظمة الحكومية المختلفة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لرصد الأنشطة المشبوهة، وتحديد مصادرها والتعامل معها، لافتاً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل المواجهة، بدءاً من الكشف والتحقق، وصولاً إلى الإحباط والتتبع، وتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات، بما يعزز سرعة الاستجابة والقدرة على تحييدها.

وبيّـن أن محاولات استهداف الكاميرات ونشر التسجيلات صاحبتها محاولات للتأثير في المعلومات التي يتلقاها أفراد المجتمع، إذ رصدت الجهات المختصة نشر معلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستهداف المسافرين في المطارات بمعلومات احتيالية تدفعهم إلى تحويل الأموال، أو تغيير ترتيبات رحلاتهم وحجوزاتهم بطرق غير مشروعة.

وحذر الكويتي من أن الذكاء الاصطناعي بات يمنح المهاجمين قدرات أكثر تعقيداً، لا تقتصر على إنتاج صور ومقاطع فيديو مزيفة يصعب تمييزها، بل تمتد إلى تطوير البرمجيات الخبيثة واكتشاف ثغرات أمنية غير معروفة سابقاً.

وأوضح أن الجهات المختصة رصدت استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء فيروسات، واكتشاف ثغرات لم تكن معروفة من قبل، إلى جانب محاولات استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي لاختراق المؤسسات، وبعضها يعتمد هويات رقمية مصطنعة تجعل تحديد مصدر الهجوم والجهة التي تقف وراءه أكثر صعوبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجهات حكومية أو مؤسسات كبيرة.

ووصف التحول الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في طبيعة التهديدات بأنه جعل التكنولوجيا تؤدي أدواراً متعددة في الهجوم، قائلاً إنها أصبحت «المهاجم والمستشار والمشغّل والمصمم»، محذراً من تزايد صعوبة التمييز بين المهاجمين والمدافعين في البيئة الرقمية مع اتساع استخدام هذه التقنيات.

وفي ما يتعلق بأساليب الاستهداف، أشار إلى استخدام المهاجمين برمجيات خبيثة مدمرة تعرف باسم «Wipers»، تختلف عن برمجيات الفدية التقليدية التي تقوم بتشفير البيانات وطلب مقابل مالي لاستعادتها، إذ تستهدف هذه البرمجيات محو البيانات وتدميرها.

وأضاف أن محاولات استخدام أنواع مختلفة منها طالت أنظمة الكهرباء والمياه، ومحطات التحلية وقطاعات التعليم والرعاية الصحية، مشيراً إلى أنه بعد إحباط تلك الهجمات بدأ المهاجمون استهداف أفراد المجتمع، من خلال حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الجهات التي تقف وراء هذه التهديدات، وفي مقدمتها إيران وشبكات مرتبطة بالحرس الثوري، واصلت تنفيذ عملياتها حتى مع حدوث اضطرابات وتوقف خدمات الاتصال بالإنترنت في إيران، بالاعتماد على أنظمة ذاتية التشغيل جرى تطويرها على مدى سنوات.

وأوضح أن التهديدات خلال الأزمة توزعت على مستويات عدة، شملت الجرائم السيبرانية والإرهاب السيبراني والحرب السيبرانية، مشيراً إلى أن الجرائم السيبرانية تضمنت الاحتيال والابتزاز وسرقة الهوية، وانتحال الصفة والتزييف العميق، والتشهير الإلكتروني، ونشر الشائعات والهندسة الاجتماعية.