سمية الحمادي - الشارقة

حذرت شرطة الشارقة وقانونيون وأخصائيون اجتماعيون من مخاطر الاحتيال عبر «فلاتر» تجميل، ضمن تطبيقات تعديل الصور ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الحيلة تبدأ بـ«فلتر» لتجميل الصور، أو عرض لتوثيق حسابات التواصل الاجتماعي وزيادة أعداد المتابعين، وتنتهي بسرقة الصور والبيانات الشخصية وابتزاز أصحابها، قبل أن يعود المحتالون إلى الضحايا بصفة جهات متخصصة في حماية الحسابات واستعادة الصور المسروقة، مطالبين بمبالغ مالية مقابل حل مشكلة افتعلوها بأنفسهم، في أسلوب احتيالي يستغل ثقة الأشخاص بالخدمات الإلكترونية، ويحول رغبتهم في حماية خصوصيتهم إلى وسيلة للاستيلاء على أموالهم.

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وقالوا: «لم تعد أساليب الاحتيال الإلكتروني تقتصر على الرسائل الوهمية والروابط المشبوهة، إذ بات المحتالون يتخفون خلف شركات وخدمات رقمية تبدو موثوقة، تستدرج مستخدمين بعروض لتعديل الصور وتوثيق الحسابات وحمايتها من الاختراق، قبل استغلال الصلاحيات الممنوحة لها للوصول إلى الصور والمعلومات الخاصة من دون علم أصحابها، واستخدامها لاحقاً في ابتزازهم وتهديدهم بالتشهير ونشر محتوياتهم الشخصية».

وكشفت قضية حديثة أعلنت عنها شرطة الشارقة، بعد تفكيك شبكة إجرامية استهدفت مشاهير ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في 14 دولة، عن خطورة هذا الأسلوب، إذ استخدمت الشبكة فلاتر خبيثة لسرقة الصور والبيانات، ثم ابتزت أصحابها، قبل أن تعرض عليهم خدمات وهمية لاستعادة ما سرقته منهم.

شبكة إجرامية

وتفصيلاً، كشف رئيس قسم الجرائم الرقمية بشرطة الشارقة، المقدم صقر أحمد، عن تفكيك شبكة إجرامية إلكترونية استهدفت مؤثرين ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي في 14 دولة، باستخدام وسائل تقنية خبيثة للاستيلاء على صورهم الخاصة وبيانات حساباتهم، ثم ابتزازهم بالتهديد بنشرها ما لم يدفعوا مبالغ مالية.

وقال المقدم صقر أحمد، لـ«الإمارات اليوم» إن «الشبكة كانت تعمل خلف واجهة شركة تجارية إلكترونية تبدو مشروعة، وتعرض خدمات توثيق الحسابات وزيادة أعداد المتابعين وحمايتها من الاختراق، مستغلة رغبة المستخدمين في تطوير حضورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وضعت الشركة علامتها التجارية إلى جانب علامات مؤسسات رسمية داخل الدولة، لإضفاء المصداقية على نشاطها، وتعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات التي تقدمها».

المقدم صقر أحمد: تفكيك شبكة إجرامية إلكترونية استهدفت مؤثرين ومشاهير، على مواقع التواصل الاجتماعي، في 14 دولة.

وأضاف: «إن أفراد الشبكة استخدموا فلاتر خبيثة، ضمن تطبيقات تعديل الصور ومشاركتها، بحيث تنتقل صور المستخدمين وبياناتهم الخاصة إلى خوادم تابعة للشبكة عند استخدام تلك الفلاتر، من دون علمهم أو موافقتهم، وبعد الحصول على الصور والبيانات، بدأ أفراد الشبكة التواصل مع الضحايا عبر مكالمات دولية من أرقام أجنبية، وتهديدهم بنشر صورهم الخاصة إذا لم يستجيبوا لمطالبهم المالية».

وتابع: «لم تكتف الشبكة بابتزاز الضحايا، بل عادت لاستهدافهم بطريقة أخرى من خلال إقناعهم بالاستعانة بالشركة نفسها لحماية حساباتهم واستعادة الصور والبيانات المسروقة، مقابل رسوم مالية، من دون أن يدركوا أن الجهة التي تعرض المساعدة تقف وراء المشكلة التي يسعون إلى التخلص منها».

وذكر أن النساء كن أكثر الفئات التي استهدفتها الشبكة، مشيراً إلى ارتباط نشاطها بجهات خارجية تتظاهر بتقديم خدمات الدعم الفني واستعادة الحسابات، بينما تسهم في تسهيل عمليات الاختراق والابتزاز، وأشار إلى أن خيوط القضية بدأت ببلاغ قدمه أحد الضحايا إلى شرطة الشارقة، لتباشر الفرق المختصة بقسم الجرائم الرقمية عمليات البحث والتحري، والاستعانة بمختبر الاستخبارات الرقمية لتحليل الأدلة الإلكترونية وتتبع الحسابات المرتبطة بالواقعة.

وأوضح المقدم صقر أحمد أن المحققين استخدموا تقنيات متقدمة في الأدلة الجنائية الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما ساعد على ربط الحسابات والمسارات الإلكترونية وكشف امتداد نشاط الشبكة إلى 14 دولة، كما أسهم التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون في تحديد أفراد الشبكة وتتبع نشاطهم وضبطهم، بعدما تبين أن البلاغ الفردي يرتبط بعمليات احتيال وابتزاز أوسع نطاقاً.

وحذرت شرطة الشارقة من التعامل مع جهات غير موثوقة، تعرض خدمات توثيق حسابات وزيادة المتابعين أو حمايتها واستعادتها، مشددة على ضرورة مراجعة الصلاحيات التي تطلبها التطبيقات، خصوصاً المتعلقة بالصور والكاميرا والملفات الشخصية، وعدم الاستجابة لمطالب المبتزين أو تحويل الأموال إليهم.

اعتداء خطير

وفي الجانب القانوني، أكدت المستشارة القانونية والمحامية، أميرة الصريدي، أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً خطيراً على الحق في الخصوصية وأمن المعلومات الشخصية.

وأوضحت أن المشرع الإماراتي لم يقصر الحماية الجنائية على الأموال، وإنما مد نطاقها لتشمل خصوصية الأفراد وبياناتهم وحرمة حياتهم الخاصة، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وتعديلاته، حيث تندرج الأفعال المرتكبة، بحسب ظروف كل واقعة وتوافر أركانها، ضمن جرائم الحصول غير المشروع على البيانات والمعلومات الشخصية الإلكترونية، والاعتداء على الخصوصية، والابتزاز والتهديد، والاحتيال الإلكتروني.

أميرة الصريدي: القانون يجرّم استخدام وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص لحملهم على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وتابعت أن القانون جرم استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم لحملهم على القيام بفعل أو الامتناع عنه، عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، ويشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات في الحالات المشددة المنصوص عليها قانوناً، ومنها التهديد بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار متى اقترن بطلب صريح أو ضمني.

وأضافت أن انتحال صفة جهة متخصصة في حماية الحسابات أو استعادة البيانات بهدف تحصيل مبالغ مالية من الضحايا يشكل جريمة احتيال إلكتروني مستقلة وفقاً للقانون ذاته، إذا توافرت أركانها، ولا يحول وقوع الضحية تحت تأثير الخوف أو التهديد دون مساءلة الجاني عن الأفعال اللاحقة المرتكبة بحقه.

وشددت على أن استغلال خوف الإنسان على سمعته وخصوصيته لا يقل خطورة عن الاستيلاء على أمواله، لأن الجريمة في هذه الحالة تستهدف أمنه الشخصي والنفسي، وتضعه تحت ضغط مستمر قد يدفعه إلى الاستجابة لمطالب مالية متكررة، مؤكدة أن دفع الأموال للمبتزين لا ينشئ أي ضمان قانوني أو فعلي لاستعادة البيانات أو منع نشرها.

ووجهت الصريدي نصيحة عملية للضحايا بعدم الرضوخ للتهديد أو تحويل أي مبالغ مالية، وعدم الدخول في مفاوضات مع المبتزين أو الجهات التي تدّعي قدرتها على استعادة البيانات مقابل المال، مع ضرورة الاحتفاظ بالأدلة الرقمية، بما فيها المحادثات والرسائل وأرقام الحسابات وإثباتات التحويل والروابط المستخدمة.

اقتران الاحتيال بالتهديد

من جانبها، أوضحت المحامية والمستشارة القانونية، سارة البقيشي، بشأن الاحتيال والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن استخدام الطرق الاحتيالية للاستيلاء على أموال الآخرين يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرةً إلى أن اقتران الاحتيال بالتهديد بنشر الصور أو كشف معلومات خاصة يضيف بعداً جزائياً يتعلق بالابتزاز الإلكتروني.

وبينت أن الخطر لا يقتصر على الخسارة المالية، إذ قد يتعرض الضحية لصدمة نفسية وفقدان الثقة بنفسه وبالآخرين، فيما يمنح الخوف من الفضيحة أو الوصمة الاجتماعية المحتالين فرصة لمواصلة الضغط عليه.

ودعت إلى عدم الصمت عند التعرض لهذه الجرائم، والمبادرة إلى تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة، بدلاً من الاستجابة للمطالب المالية تحت ضغط التهديد.

سارة البقيشي: اقتران الاحتيال بالتهديد بنشر الصور عبر وسائل التواصل، يضيف بُعداً جزائياً للابتزاز الإلكتروني.

وذكرت أن المادة 42 تنص من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على معاقبة من يبتز أو يهدد شخصاً آخر، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

الخوف من اللوم

وأكدت المحاضِرة والمدربة الدولية في القيادة والتوعية المجتمعية، عائشة الكندي، أن المحتالين استغلوا التطور التقني لتطوير أساليب الاحتيال والسرقة التقليدية، وتحويلها إلى ممارسات إلكترونية متعددة الأوجه، يمكن تنفيذها من مسافات بعيدة ومن خلف شاشات الأجهزة الذكية، مستغلين ثقة المستخدمين وقلة وعي بعضهم بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية.

وأوضحت أن الخوف من اللوم والاتهام بمخالفة العادات والتقاليد، إلى جانب ضعف التواصل بين الآباء والأبناء، من العوامل التي قد تدفع ضحايا الابتزاز الإلكتروني إلى الصمت وإخفاء ما تعرضوا له، خشية ردود فعل أسرهم، ما يمنح المبتزين فرصة لمواصلة تهديدهم واستغلالهم، أو يدفع الضحايا إلى الاستعانة بأشخاص غير موثوقين، ليجدوا أنفسهم أمام عمليات احتيال جديدة.

عائشة الكندي: الخوف من اللوم والاتهام بمخالفة العادات والتقاليد، قد يدفع ضحايا الابتزاز الإلكتروني إلى الصمت.

وشددت على أن دور الأسرة لا يقتصر على مساعدة الابن أو الابنة عند التعرض للابتزاز، بل يمتد إلى حماية خصوصيتهما والحفاظ على سرية ما تعرضا له، وعدم توجيه اللوم أو العتاب إليهما، أو الحديث عن تفاصيل الواقعة أمام الأقارب والأصدقاء حتى لا تتحول معاناة الضحية إلى مصدر إضافي للخوف والإحراج.

وأكدت أهمية احتواء الضحية وإشعاره بالأمان، وعدم تحميله مسؤولية ما تعرض له، خصوصاً أن بعض حالات الاحتيال تبدأ باستخدام تطبيقات وخدمات إلكترونية تبدو عادية وموثوقة، ليجد المستخدم نفسه ضحية لسرقة صوره وبياناته الشخصية، دون أن يكون قد شاركها عمداً مع أشخاص غرباء، وإنما نتيجة منحه أحد التطبيقات صلاحية الوصول إليها، دون إدراك المخاطر المترتبة على ذلك.

وأضافت أن تعزيز الثقة والتفاهم داخل الأسرة، وطمأنة الأبناء إلى أن تعرضهم للابتزاز لن يقابل بالتشهير أو العقاب أو كشف أسرارهم للآخرين، يشجعهم على المصارحة وطلب المساعدة مبكراً، ويحد من استجابة الضحايا لمطالب المبتزين تحت ضغط الخوف من الفضيحة أو فقدان ثقة أسرهم.

آثار نفسية واجتماعية

كشفت نتائج دراسة علمية أعدتها الباحثة في علم الاجتماع، شريفة محمد السويدي، والأستاذة المشاركة في علم الاجتماع بجامعة الشارقة، الدكتورة زيزيت مصطفى نوفل، عن آثار نفسية واجتماعية قد تلاحق ضحايا الابتزاز الإلكتروني، ولا تقتصر على فقدان الأموال أو التعرض للتهديد، واعتمدت الدراسة على مقابلات معمقة مع 11 من العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومركز الدعم الاجتماعي في الإمارة، ممن يتعاملون بصورة مباشرة مع ضحايا الابتزاز الإلكتروني، وأظهرت النتائج أن أبرز الآثار الاجتماعية التي قد يعاني منها الضحايا تتمثل في الميل إلى العزلة، والخوف من الفضيحة والوصمة الاجتماعية، إلى جانب احتمال تأثر العلاقات الأسرية، فيما تشمل الآثار النفسية فقدان الثقة بالنفس وبالآخرين، والقلق والخوف والتوتر والشعور بالخجل والندم ولوم الذات، وأشارت الدراسة إلى أن بعض الحالات قد تعاني تراجعاً في الأداء الدراسي أو المهني، أو اضطرابات نفسية تتطلب تدخلاً متخصصاً، خصوصاً عندما يستمر التهديد لفترات طويلة، وتوضح هذه النتائج أن المحتال قد يستغل خوف الضحية من معرفة أسرته أو محيطه الاجتماعي بما حدث، ما يجعل التهديد بنشر الصور والمعلومات الشخصية وسيلة ضغط تتجاوز قيمتها المادية إلى التأثير في إحساس الشخص بالأمان والاستقرار.

• شرطة الشارقة تحذر من التعامل مع جهات غير موثوقة، تعرض خدمات توثيق حسابات وزيادة المتابعين أو حمايتها واستعادتها.