حياة الحرزي - دبي

أعادت واقعة سرقة مجوهرات ومقتنيات طبيبة التجميل وسيدة الأعمال الإماراتية الدكتورة سعاد لطفي، في العاصمة البريطانية لندن، النقاش حول تمسك بعض المشاهير باصطحاب مقتنياتهم الثمينة خلال السفر، وحرصهم على الظهور بأناقة لافتة حتى بعيداً عن المناسبات الرسمية والارتباطات المهنية، رغم التحذيرات الأمنية المتكررة وتوالي حوادث مماثلة طالت نجوماً عرباً وعالميين على حد سواء.

سرقة في 10 ثوانٍ

في غضون 10 ثوانٍ، فقدت لطفي مقتنيات تُقدّر قيمتها بنحو مليون دولار، أي ما يعادل 3.67 ملايين درهم، شملت حقائب فاخرة من «هيرمس»، ومجوهرات من «كارتييه» و«فان كليف آند آربلز»، وساعة «كارتييه بانتير أجوريه». ونشرت عبر حسابها على «سناب شات» تسجيلات من كاميرات المراقبة وصوراً للمسروقات، بعدما كانت قد شاركت متابعيها، قبيل حفل زفاف نجلها، تفاصيل مجموعة فريدة من مجوهرات العائلة، قبل أن تنشر لاحقاً صوراً لثماني قطع من مقتنياتها المسروقة.وتطرح هذه الواقعة سؤالاً يتجاوز حجم الخسائر المادية والمعنوية، لتعيد مساءلة بعض المشاهير عن أسباب تمسكهم باصطحاب أغلى مجوهراتهم خلال السفر. وهل بات الظهور بإطلالات فاخرة جزءاً من متطلبات الشهرة، حتى بعيداً عن المناسبات الرسمية والالتزامات المهنية؟وبين متطلبات الحضور الإعلامي المكثف، والارتباط العاطفي بالقطع النفيسة، وثقافة الاستهلاك الاستعراضي التي يكرّسها بعض المشاهير باستمرار، يبقى السؤال الأهم: هل تستحق إطلالة عابرة تخطف أنظار المتابعين المجازفة بمقتنيات قد يستحيل تعويضها مادياً أو معنوياً، خصوصاً عندما لا تفرض طبيعة الرحلة اصطحابها؟

ضحايا الشهرة

أصالة نصري.

لم تكن لطفي أول المشاهير الذين تعرضوا لمثل هذه التجربة؛ إذ أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، مطلع نوفمبر الجاري، فقدان صندوق مجوهراتها خلال جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، عقب إحيائها حفلاً غنائياً في مدينة ديترويت.أما في باريس، فقد تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لواقعتي سرقة؛ الأولى عام 2016، فقدت خلالها ساعة «رولكس» بقيمة 100 ألف يورو وحجر ياقوت ثميناً، والثانية في يناير 2024، وشملت حقيبتين قُدّرت قيمة محتوياتهما بنحو 100 ألف يورو، بحسب صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية.

أحلام الشامسي.

وفي يوليو 2023، أعلنت مؤثرة الموضة والجمال اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم «يومي»، تعرضها للسرقة خلال إجازتها الفارهة في مدينة كان الفرنسية، وفقدان حقائب وساعة فاخرة من «ريتشارد ميل»، إلى جانب جواز سفرها، مؤكدة في وقت لاحق تقديم شكوى قضائية.

يمنى خوري.

«اقتصاد الشهرة»

تتجاوز علاقة بعض المشاهير اليوم بالمجوهرات حدود الزينة الشخصية، لتدخل في صميم صناعة الصورة الإعلامية والتسويق التجاري، خصوصاً مع تنامي الشراكات بين النجوم والعلامات الفاخرة. فقد كشف تقرير نشرته مجلة «فوغ» عام 2026 أن الاتفاقيات التجارية مع العلامات الفاخرة أصبحت جزءاً مهماً من المسيرة المهنية للمشاهير، وتشمل الظهور بمنتجاتها في المناسبات العامة. كما أشارت دراسة للباحثة لوسيا باينوتي، نُشرت في دورية «Marketing Theory»، إلى أن عرض المقتنيات عبر منصات التواصل الاجتماعي يؤدي دوراً في بناء المكانة الاجتماعية للمؤثرين وهويتهم المهنية، محوّلاً الاستهلاك الاستعراضي إلى نشاط ذي قيمة تسويقية.أما الكاتب والباحث الإماراتي في شؤون المجتمع عبدالله النعيمي، فأشار في مقال نشرته «الإمارات اليوم» نهاية أغسطس الماضي، تحت عنوان «لماذا يشترون الوهم؟»، إلى علاقة بعض الأشخاص بالمظاهر، معتبراً أن اقتناء الساعات والحقائب الفاخرة قد يتجاوز الرغبة في امتلاكها إلى محاولة إثبات الثراء والمكانة الاجتماعية أمام الآخرين.

قيمة عاطفية

يبدو أن الاستعراض ليس التفسير الوحيد لاصطحاب بعض المشاهير مجوهراتهم خلال السفر؛ إذ تحمل بعض القطع قيمة عاطفية تتجاوز ثمنها المادي. وهو ما كشفت عنه أصالة نصري، موضحة أن مقتنياتها المفقودة تضمنت قطعاً تحمل اسم والدها الراحل وصورته، إلى جانب هدايا عائلية وتذكارات ارتبطت بنجاحاتها الفنية.كما أن جذور هذه الظاهرة تسبق انتشار منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ سبق للفنانة المغربية عزيزة جلال أن كشفت عن تعرض مجوهراتها للسرقة خلال عطلة عائلية في إسبانيا، في حادثة تعود إلى ما قبل اعتزالها الغناء عام 1985.

عزيزة جلال.

تحذيرات متكررة

تعددت التحذيرات الرسمية الموجهة إلى المسافرين؛ إذ دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مواطني الدولة المسافرين إلى المملكة المتحدة إلى تجنب ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة، فيما شددت شرطة لندن على ضرورة الامتناع عن ارتداء المجوهرات الفاخرة في الأماكن العامة. وفي السياق ذاته، أظهرت دراسة أجرتها شركة «جويلرز ميوتشوال» المتخصصة في تأمين المجوهرات عام 2026، أن احتمالات فقدان المجوهرات أثناء ارتدائها خلال السفر تزيد بنحو مرتين ونصف المرة على احتمالات فقدانها أثناء حفظها في الأمتعة.