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في تطور جديد هزّ الأوساط الفنية والإعلامية في تركيا، أوقفت السلطات التركية الممثلة الشهيرة، دينيز تشاكير، المعروفة بدور ”شاه سلطان“ في المسلسل الشهير ”حريم السلطان“، وذلك ضمن حملة أمنية استهدفت عدداً من مشاهير الفن، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات المخدرات والدعارة.

فقد أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قرارات بتوقيف 35 شخصاً، في إطار تحقيقات تشرف عليها الجهات المختصة بمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن عدد الموقوفين بلغ 23 شخصاً حتى صباح الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

وضمت قائمة الموقوفين دينيز تشاكير، إلى جانب عدد من الأسماء المعروفة في الأوساط الفنية والترفيهية، فيما تتواصل الإجراءات الأمنية بحق بقية المشمولين بقرارات التوقيف، وفق ما نقلته وكالة ”دميرورين“ للأنباء التركية.

كما تشمل التحقيقات شبهات تتعلق بممارسة الدعارة، والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو توفيرها، فضلاً عن تعاطي المخدرات وحيازتها.

وجاءت قرارات التوقيف عقب مراجعة إفادات المشتبه بهم وأقوال الشهود، إلى جانب تقارير خبراء فحص الهواتف المحمولة والمواد الرقمية التي ضبطتها السلطات خلال التحقيقات.

وتأتي هذه الحملة ضمن تحقيقات أوسع تجريها السلطات التركية بشأن شبهات مرتبطة بالمخدرات في أوساط المشاهير، وشملت خلال الفترة الماضية شخصيات من مجالات الفن والموسيقى والترفيه.

ولم تقتصر حملة التوقيف على الممثلة دينيز تشاكير، إذ شملت عدداً من الأسماء المعروفة في الوسط الفني والإعلامي التركي، من بينهم الممثل والمغني أوزجان دينيز، والممثلة بورجو أوزبيرك، إلى جانب مقدمي البرامج مراد جيلان ومراد باش أوغلو، في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات تتعلق بالمخدرات والدعارة.

ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق، ولم تصدر أحكام قضائية تثبت الاتهامات المنسوبة إلى الموقوفين، إذ لا يعني التوقيف ثبوت ارتكاب أي جريمة، وتظل الإدانة من اختصاص القضاء.

علماً أن دينيز تشاكير هي ممثلة تركية شهيرة، عُرفت بأدوارها في الدراما التلفزيونية، وحققت شهرة واسعة في تركيا والعالم العربي من خلال مشاركتها في مسلسل ”حريم السلطان“.

ولدت في ديسمبر1981 في العاصمة التركية أنقرة، ودرست التمثيل في قسم المسرح بمعهد أنقرة الحكومي للموسيقى والمسرح التابع لجامعة حاجي تبه، كما بدأت مسيرتها الفنية عام 2004

وتزوجت دينيز تشاكير من رجل الأعمال التركي بيلغهان بايكال في سبتمبر 2023، وأقيم حفل زفافهما بحضور عدد من المقربين والأصدقاء.